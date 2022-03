Drabssigtet accepterer fortsat fængsling i Mia-sag

En 36-årig mand, som er sigtet for at have dræbt den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn, går frivilligt med til at forlænge sin varetægtsfængsling, oplyser efterforskningsleder Frank Olsen til B.T.

Manden er foreløbig fængslet frem til torsdag, hvor der skal fastsættes en ny frist. Det sker normalt i et retsmøde, men i og med den sigtede ikke vil protestere, kommer det til at ske administrativt.

Dommeren skal fastsætte en frist på højst fire uger. Til den tid skal der så igen tages stilling til, om frihedsberøvelsen skal fortsætte.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade natten til 6. februar. Efterforskningen førte politiet på sporet af to 36-årige mænd, som blev sigtet for drab i sagen.

Retten i Aalborg valgte imidlertid at løslade den ene mand, da mistanken mod ham ikke var tilstrækkelig underbygget. Vestre Landsret fik også lejlighed til at vurdere sagen, og her var landsdommerne enige med deres kollega fra byretten.

På det tidspunkt var liget af den unge kvinde ikke fundet. Men 10. februar fandt politiet ligdele i Dronninglund Storskov, som viste sig at stamme fra Mia Skadhauge Stevn.

Den løsladte mand er fortsat sigtet i sagen. Frank Olsen siger til B.T., at der vil blive taget stilling til hans sigtelse, når efterforskningen har klarlagt hele hændelsesforløbet omkring drabet.