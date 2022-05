Drabssigtet fik et stort kys

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): Et kys og en varm omfavnelse af nøjagtig et minuts varighed.

Det var en ung kvindes velkomst til den 29-årige falstring forud for grundlovsforhøret i sagen i Retssal A, hvorefter den fuldskæggede mand klædt i træningsdragt tog plads ved siden af sin forsvarer forud for grundlovsforhøret.

Manden er sigtet for at have dræbt den tre år ældre Deniz Yildiz Hvidberg Köktas med knivstik fredag aften lidt før kokken 18.16 på en parkeringsplads ud for Døllefjelde-Musse Marked på Lolland.

Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer, Christina Schønsted, slog på sin klients vegne fast, at han indtil videre ikke ønsker at udtale sig.

Den dræbte vvs-mand Deniz Yildiz Hvidberg Köktas blev hårdt såret hasteindlagt på Rigshospitalet efter knivoverfaldet fredag aften på Døllefjelde-Musse Marked. Lidt mindre end et døgn senere slukkede lægerne for hans respirator. Hans liv stod ikke til at redde. Privatfoto

Organ-skader var dødbringende

Retsmødet bliver nu på senioranklager Susanne Bluhmes begæring afviklet bag lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning. Dommeren afviste i det spørgsmål protester fra Ekstra Bladets medarbejdere.

Men før tilhørerne og pressen forlod lokalet, læste anklageren sigtelsen op. Som allerede omtalt i Ekstra Bladet er manden sigtet for at have slået den 32-årige vvs-mand ihjel med knivstik.

Den store, muskuløse mand blev ramt i nyrer, lever og milt og led så store blodtab, at der lørdag sidst på eftermiddagen blev slukket for hans respirator på Rigshospitalets intensivafdeling.

Over for Ekstra Bladet har offerets bedste ven, Mark Nielsen, der var til stede, da knivdramaet udspillede sig, forklaret, at der forinden var en verbal konfrontation mellem den nu drabssigtede mand og Deniz Köktas.

Pegede på Deniz Köktas

Mark Nielsen fortæller, at den 29-årige mand pegede truende på Deniz Köktas og kort efter råbte, at vvs-manden 'skyldte penge'.

Ikke meget mere end et minut senere så kronvidnet i sagen en skikkelse, som han ikke nåede at identificere, løbe forbi og overfalde Deniz Köktas for hurtigt at forsvinde igen.

Den sårede mand holdt sig derefter om maven, mens blod med vennens udtryk 'pissede ud'. Han besvimede, mens Mark Nielsen trak ham hen til en beværtning for at få hjælp og rekvirere en ambulancre.

Politifolk rykkede i stort tal til markedet på Lolland efter knivoverfaldet fredag aften. Først søndag meldte den nu drabssigtede mand sig hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Foto: Claus Hansen

Senere blev han fløjet til Rigshospitalet i København.

I retten var det afdøde knivsoffers to søstre til stede i den åbne del af grundlovsforhøret. De forlod retssalen grædende.

