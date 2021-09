41-årig kvinde blev dræbt med skud uden for fredag aften

Godt 17 timer efter, at en 41-årig kvinde blev dræbt af skud på Skelagervej i Aalborg, bliver en 52-årig mand fremstillet i grundlovsforhør, mistænkt for drab.

Grundlovsforhøret sker lørdag formiddag klokken 11.30 i Retten i Aalborg.

Drabet skete på åben gade omkring klokken 18.15 foran mange vidner.

Kvinden blev kort efter hastet til sygehuset i yderst kritisk tilstand. Her blev hun kort efter erklæret død. Ingen andre kom til skade ved episoden.

Ifølge politiet er der en relation mellem den dræbte kvinde og manden.

- Men det kan vi ikke gå mere ind i på nuværende tidspunkt af hensyn til den igangværende efterforskning, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, der leder efterforskningen, i en pressemeddelelse.

Efterfølgende var de massivt til stede og udførte en massiv efterforskning og indsamling af spor.

Drabssigtet fremstilles i grundlovsforhør

Foto: René Schütze

- Vi skal afhøre de mange vidner, der har set hele eller dele af episoden, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

- Ud over vores tekniske undersøgelser ude på gerningsstedet skal vi også have foretaget en række forhøringer i området, så vi sikrer os, at vi får alle relevante vidner afhørt til sagen.

Politiet understreger, at hvis man ligger inde med videooptagelser af episoden, så skal man ikke dele disse optagelser, men i stedet straks kontakte poiltiet.

- I det hele taget opfordrer vi vidner og andre med oplysninger i sagen om at ringe til os på 114, siger vicepolitiinspektøren.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Nordjyllands Politis mobile politistation vil være parkeret ved Multihuset på Skelagervej 199 i Aalborg fra klokken 10.30.