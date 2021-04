Drabssigtet logebror bliver frivilligt bag tremmer

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En 54-årig mand kan ventes snart at blive stillet for retten for de ugerninger, der kostede hans 44-årige sambo livet i begyndelsen af februar.

Ifølge leder af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet ved Nordsjællands Politi Jakob Rahbek er sagen så godt som færdigefterforsket.

I første ombæring var manden sigtet for drabsforsøg ved kvælning. Få dage efter afgik kvinden dog ved døden, og sigtelsen blev ændret til manddrab.

Manden ringede selv 112, da han havde påført kvinden de dødelige skader i den lejlighed, de begge boede i et velhaverkvarter i Holte nord for København.

- Han har udtalt sig og erkendt, at nok nogenlunde er sådan det er foregået, siger Jakob Rahbek, som ikke ønsker at uddybe, hvad politiet mener, der konkret skete inde i lejligheden.

Ekstra Bladet har adskillige gange uden held forsøgt at få uddybet, hvad den sigtede har erkendt via dennes forsvarsadvokat.

Retsmøderne i sagen har været afholdt bag lukkede døre. Onsdag skulle en dommer ved Retten i Lyngby have taget stilling til, om manden fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Det er den sigtede dog frivilligt gået med til.

Den 54-årige mand fra Holte er varetægtsfængslet for at kvæle den 44-årige kvinde, han delte adresse med. Privatfoto

I første ombæring blev manden varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling. Det er ifølge Jakob Rahbek stadig tilfældet.

Manden skal nu mentalundersøges, og i nær fremtid vil anklagemyndigheden rejse tiltale. Hvad den konkret vil lyde på, vil sagens anklager Sophie Gade ikke løfte sløret for:

'Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til tiltalespørgsmålet', skriver hun i en sms.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet manden, der er beskyttet af et navneforbud.

Han er blandt andet et fremtrædende medlem af en loge, beskrives som en spasmager og munter mand, der er 'voldsomt optaget af politik og samfundsforhold'.

Derudover tyder meget på, at han har levet et dobbeltliv.

Efter drab: Fortvivlet kvinde vidste ikke, kæreste var fængslet