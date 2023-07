Krimi ... 27. jul. 2023 kl. 08:22 Gem artikel Gemt artikel

Drabssigtet: Musiker dræbte mor

En 42-årig psykisk syg mand, som er sigtet for at have dræbt sin mor med en kniv i Årslev på Fyn, har i årevis været i det psykiatriske system, men har også haft et aktivt liv med musik og kreativitet. Ekstra Bladet har talt med faren.