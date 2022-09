Drabssigtet opgiver frihed: Bliver bag tremmerne

Mand sigtet for voldsomt knivdrab på 60-årig kvinde i Nordsjælland har frivilligt accepteret at forblive fængslet i surrogat på en psykiatrisk institution

Den nu 31-årige mand, som er sigtet for sidste måneds knivdrab på en næsten dobbelt så gamle kvinde i hendes villa i Frederikssund Kommune, har indtil videre opgivet at tage kampen op mod sin varetægtsfængsling og sit ophold på en lukket psykiatrisk institution.

Det bekræfter Retten i Hillerød og mandens forsvarsadvokat Karen Damgaard.

- Han er fængslet på de vilkår, der blev fastlagt ved grundlovsforhøret, siger Karen Damgaard, som ikke ønsker at udtale sig yderligere om sin klients situation eller drabssagen, som den sigtede blev afhørt om bag lukkede døre dagen efter sin anholdelse lørdag 6. august i København.

Grundlovsforhøret skete i Retten i Helsingør, og Ekstra Bladets reporter var til stede. Manden erkendte sig i den åbne del af retsmødet skyldig i at have dræbt den 60-årige kvinde.

Det skete med ordene: - Jeg gjorde det, og det er jeg stolt af. Det var den eneste udvej.

Her er den ejendom, som den nu 31-årige mand er sigtet for at have sat ild til få timer før sin anholdelse. Foto: Kenneth Meyer

Stik med saks og kniv

Et motiv til det dødbringende overfald afslørede manden ikke, før dommeren lukkede dørene på anklagerens anmodning. Det skete for at eliminere risikoen for at påvirke vidner og af hensyn til den videre efterforskning.

Manden og den dræbte kvinde er begge beskyttet af navneforbud, og pressen er derfor forhindret i at viderebringe detaljer, som vil kunne identificere dem i den brede befolkning.

Han er sigtet for at have dræbt kvinden med flere stik i halsen og brystkassen foretaget med saks og kniv. Efter politiets opfattelse skal han også have ramt hende i hovedet med slag og spark.

Endelig er han sigtet for at have sat ild til det hus i nærheden, som han midlertidigt boede i.

Nordsjællands Politi har også holdt holdt kortene tæt ind til kroppen i den mystiske drabssag. En lokal beboer, som Ekstra Bladet har talt med, opfattede ikke, hvad der skete. Han fortæller, at der netop den lørdag blev slået græs og var en del larm fra en naboejendom. Han lagde derfor ikke mærke til, om der var andre usædvanlige lyde.

En større politistyrke med hunde ledte efter spor i timerne efter fundet af den dræbte kvinde. Foto: Kenneth Meyer

Ikke tale om et indbrud

- Men jeg kendte den nu afdøde kvinde godt. Hun var meget speciel. Hun gik meget op i hunde. De var en stor del af hendes liv, siger beboeren, som ønsker at være anonym.

Ekstra Bladet erfarer fra flere kilder, at den nu sigtede mand, der samme lørdag blev anholdt i København og sigtet i drabssagen, havde taget hunde med i sin bil og senere sluppet dem løs. En oplysning som Anders Jørgensen, efterforskningsleder i Nordsjællands Politi, 'hverken vil af- eller bekræfte'.

Han fortæller, at politiet ikke har oplysninger om, at den sigtede og kvinden havde en relation eller var i familie, og at intet tyder på, at overfaldet skete i forbindelse med et indbrud.

Den sigtede mand virkede vred og uligevægtig under grundlovsforhøret, hvor han gav udtryk for, at hans historie gerne måtte komme frem i medierne. Hans hænder var spændt fast i et fikseringsbælte, og han var klædt i hvidt hospitalstøj.

Det blev besluttet, at han skal underlægges en mentalundersøgelse.