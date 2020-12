Drabssigtet præst fyrer forsvarer

Stjerneadvokat skal nu repræsentere Thomas Gotthard, som i ugevis har kæmpet for at blive løsladt for drabet på sin hustru, der er mor til to af hans børn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Thomas Gotthard har udskiftet sin beskikkede forsvarer med stjerneadvokaten Jesper Storm Thygesen.

Det oplyser advokat Jan Aarup til Ekstra Bladet.

Han har i godt seks uger repræsenteret den 44-årige mand, som er sigtet for at have myrdet sin hustru, Maria From Jakobsen.

Med sin nu afskedigede forsvarers hjælp har Thomas Gotthard, som nægter sig skyldig, ihærdigt forsøgt at blive løsladt.

Marias familie i chok: Vi troede på Thomas

Det er ikke lykkedes, og fem dage før jul tabte sognepræsten endnu et juridisk slagsmål, da retten ophævede hans navneforbud.

Hans identitet blev afsløret, og ingen her til lands kan næppe have undgået at bemærke tidens vel nok mest spektakulære kriminalsags hovedperson.

Man kan forestille sig meget

Hvad der ligger til grund for udskiftningen af forsvarer, kan Jesper Storm Thygesen ikke svare på.

- Jeg blev beskikket i går og har ikke fået sagen oversendt, siger han til Ekstra Bladet.

Jesper Storm Thygesen er Thomas Gotthards nye forsvarer. Foto: Per Rasmussen

Jesper Storm Thygesen har derfor heller ikke mange bemærkninger til sagen, hvor samtlige retsmøder indtil videre har været afholdt for lukkede døre.

- Kunne man forestille sig, at du vil begære åbne døre ved næste retsmøde, nu hvor navneforbuddet er hævet, så din klients forklaringer også kan komme for en dag?

- Man kan forestille sig meget, men det er selvfølgelig noget, jeg skal drøfte med min klient, siger Jesper Storm Thygesen, som umiddelbart efter telefonsamtalen med Ekstra Bladet skulle tale med sin klient.

Maria From Jakobsen frygtes myrdet. Privatfoto

Flere gerningssteder

Nordsjællands Politi afslørede tirsdag over for Ekstra Bladet, at man har en formodning om, hvor Maria From Jakobsen, som man altså ikke har fundet, er blevet myrdet.

- Vi har en arbejdstese om et specifikt gerningssted, hvor vi mener, hun er blevet slået ihjel, og det er der forskellige ting, som understøtter. Men vi arbejder også ud fra en teori om, at der er flere gerningssteder i sagen, og vi har ikke fundet dem alle endnu, sagde vicepolitikommissær og leder af Efterforskningscentret Lau Lauritzen uden at ville fortælle om gerningsstedet.

Ved du noget, så kontakt kriminalredaktionen her.

Det formodede drabssted er ét af flere mulie gerningssteder, politiet efterforsker.

At politiet mener at vide, hvor den fortsat savnede kvinde er blevet dræbt, betyder dog ikke umiddelbart, at formuleringen af den alvorlige sigtelse står til at blive mere specifik.

Thomas Gotthard er sognepræst i Ansgarkirken i Hedehusene og sigtet for drab. Privatfoto

Ifølge sigtelsen har Thomas Gotthard på et ukendt tidspunkt efter 26. oktober klokken 9.30, på et ukendt sted og på ukendt måde dræbt sin hustru.

Ved grundlovsforhøret 16. november blev der nedlagt et navneforbud, som også forbød omtale af den sigtedes stilling. En beskyttelse, som landsretten altså siden fratog præsten, der under grundlovsforhøret brugte sit embede som begrundelse for ikke at ville udtale sig om visse elementer under henvisning til sin særlige tavshedspligt.

Drabssigtet præst: Drænet af andres sorg

Lau Lauritzen har ingen oplysninger om, at sigtelsen forud for næste retsmøde bliver indsnævret.

Såfremt politiet vælger at rejse tiltale forventer Jesper Storm Thygesen dog, at anklagemyndigheden vil være mere konkret.

Den 43-årige Maria From Jakobsen, som er mor til to og psykolog, har sidst givet livstegn fra sig 26. oktober.

I længere tid mente politiet, at hun var forsvundet frivilligt. Søndag 15. november blev hendes mand dog anholdt og sigtet for drabet, som han altså nægter sig skyldig i.