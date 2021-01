Drabssigtet præst tavs i en måned

Thomas Gotthard har klappet i siden sidste afhøring. I eftermiddag skal han via videolink fra Vestre Fængsel igen for en dommer

Thomas Gotthard, som er sigtet for at have myrdet sin hustru, Maria From Jakobsen, har i over en måned nægtet at tale med politiet.

Den 44-årige mand, som er sognepræst, nægter sig skyldig og er flere gange blevet afhørt. I begyndelsen af december nægtede han dog pludselig at besvare politiets spørgsmål.

- Vi har ikke talt med ham siden seneste afhøring, som er tilbage i december. Han har ikke ønsket at udtale sig siden, siger leder af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet, Jakob Rahbek, til Ekstra Bladet.

En del af politiets mistanke mod Thomas Gotthard baserer sig blandt andet på afhøringer, hvor han ifølge politiet har afgivet divergerende forklaringer.

Mens Maria From Jakobsen har været forsvundet i 11 uger, har hendes mand og faren til hendes to børn i otte uger været frihedsberøvet.

Hvad der ligger til grund for, at manden siden begyndelsen af december har forholdt sig tavs, kan Jakob Rahbek ikke redegøre for.

Politiet mener, at Thomas Gotthard har myrdet sin hustru og skilt sig af med hendes lig. Han nægter sig skyldig. Politifoto

Vil ikke afhøres

Sidste afhøring foregik umiddelbart inden sidste retsmøde i sagen, hvor en dommer skulle vurdere, om Maria From Jakobsens mand fortsat skulle sidde varetægtsfængslet.

- Jeg skal ikke kunne sige, hvad hans bevæggrunde er for ikke at ville tale med os. Det ved jeg ikke. Vi kan bare igennem hans forsvarer konstatere, at han ikke ønsker at lade sig afhøre af politiet.

Thomas Gotthard skiftede kort før nytår forsvarsadvokat. Det skete, da Østre Landsret støttede byrettens beslutning om at ophæve hans navneforbud. Præsten har også indædt, men forgæves kæmpet for at blive løsladt.

En dommer skal mandag eftermiddag atter skal tage stilling til, om den sigtede skal blive bag tremmer.

Politiet har i godt tre uger og særligt siden ophævelsen af den sigtedes navneforbud drypvis offentliggjort oplysninger og billeder af, hvad der ifølge dem forestiller manden udvise en mistænkelig adfærd.

Politiet efterlyste forleden vidner, der havde kendskab til en blå fodertønde, som Thomas Gotthard ifølge politiet skaffede sig af med, efter at hans kone forsvandt. Politifoto

Da Thomas Gotthard ikke længere vil tale med politiet, kan Jakob Rahbek ikke fortælle Ekstra Bladet, hvorvidt han har erkendt, at det er ham, der ses på de offentliggjorte overvågningsbilleder.

Video fra Vestre Fængsel

I det hele taget er hans udlægning af sagen totalt mørkelagt, da de foreløbige fire retsmøder er afholdt bag lukkede døre.

Anklager Anne-Mette Wedell Seerup agter i dag ikke at bede dommeren om at åbne dørene.

Fristforlængelsen foregår via videolink.

Maria From Jakobsen er mor til to og psykolog. Privatfoto

Thomas Gotthard deltager fra Vestre Fængsel ved sin forsvarers side, mens anklager og dommer møder fysisk op i Retten i Hillerød.

Såfremt sigtelsen var blevet ændret, eller den sigtede selv måtte ønske det, skulle retsmødet ske ved fysisk fremmøde.

Anne-Mette Wedell Seerup er ikke udelt begejstret for videotransmitterede retsmøder - særligt ikke hvis hun skal foretage afhøringer.

- Kommunikationen er anderledes, fordi vi ikke kan se hinandens reaktioner, og en afhøring er upraktisk, fordi det gennem videolink kan være vanskeligt at vurdere troværdigheden af udsagnet.

Politiet er også interesserede i en sækkevogn, som Thomas Gotthard skal have skilt sig af med på Frederikssund Genbrugsstation, efter at Maria From Jakobsen forsvandt. Politifoto

Anklageren har dog ingen forventning om, at Thomas Gotthard ønsker at forklare sig i eftermiddag.

Hans forsvarer, Jesper Storm Thygesen, ønsker ikke at udtale sig forud for retsmødet.

Henviste til præsters tavshedspligt

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober. Ifølge flere af politiets efterlysninger var hun i 'stærkt nedtrykt tilstand'. Det har blandt andre hendes søster dog tilbagevist over for efterforskerne. Politiet har også fundet det mistænkeligt, at det var søsteren og ikke Maria From Jakobsens ægtefælle, der meldte hende savnet.

Thomas Gotthard blev anholdt og sigtet 15. november. Ved grundlovsforhøret den følgende dag var der ting, han afviste at udtale sig om.

Det skete under henvisning til bestemmelsen i Danske Lov om præsters særlige tavshedspligt, uden at præsten specifikt redegjorde for, hvorfor han ikke at ville udtale sig i en sag, hvor han selv er sigtet for drab.

Marias børn afhørt Politiet har ikke ønsket at svare på, om man har mistanke om flere gerningsmænd i drabssagen uden lig.