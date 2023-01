Drabssigtet rocker smilede i retten

DOMMERVAGTEN (Ekstra Bladet): Der blev sendt flere smil ned mod tilhørerne i Københavns dommervagt, da en 28-årig drabssigtet mand blev ført ind i lokalet.

Han er den tredje anholdte i sagen om drabet på en 54-årig erhvervsmand, der blev stukket ihjel ved Dragør Fort søndag aften.





Politiet var søndag aften til stede ved Dragør Fort, efter en 54-årig blev fundet dræbt Mand dræbt ved Dragør Fort 22. januar

Den 28-årige er ifølge Ekstra Bladets oplysninger relateret til Bandidos, ligesom de to øvrige mænd på 28 og 31 år, der blev varetægtsfængslet for drabet mandag. Han er angiveligt prospect i rockergruppens-afdeling i Sydhavnen.

Hele fire betjente i uniformer var til stede i det lille retslokale, da den 28-årige drabssigtede blev ført ind. Han var iført blåt joggingtøj fra 'Københavns Fængsler', var kronraget og havde tatoveringer ned på hænderne.

På tilhørerpladserne sad i alt tre mænd og en enkelt kvinde, som den sigtede særligt kiggede ned på og sendte store smil til.

Han mumlede også et par ord til hende lige inden grundlovsforhørets start. Da han efterfølgende vendte sig mod en kammerat, gjorde en betjent opmærksom på, at han ikke måtte tale med sine fremmødte bekendte.

- Har du hørt nogen snakke, spurgte vennen.

Politi: Til stede under drabet

Den 28-årige er sammen med de to øvrige fængslede sigtet for i forening og efter forudgående aftale med de to i forvejen fængslede samt ukendte gerningsmænd at have planlagt, koordineret og udført drabet på den 54-årige.

Derudover er han sammen med den øvrige 28 årige sigtet for at have været fysisk til stede under det fatale knivoverfald ved fortet.

Efter dommeren valgte at lukke dørene af hensyn til efterforskningen og de ukendte gerningsmænd på fri fod, spurgte Ekstra Bladets udsendte ind til den 28-åriges stillingtagen, svarede hans forsvarer Michael Juul Eriksen, at det kom an på den drabssigtedes forklaring.

Ifølge Ekstra Bladets research har den 28-årige været kendt af politiet siden en ung alder.

Grundlovsforhøret ventes at være færdig onsdag eftermiddag ...