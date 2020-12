Drabssigtet skal blive bag tremmer

I Retten i Hillerød har dommer Jette-Marie Sonne har mandag valgt at forlænge varetægtsfængslingen af en 44-årig mand, som politiet mener har dræbt den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen.

Trods pressens protester foregik retsmødet bag lukkede døre, men efter at have forhandlet spørgsmålet om fortsat fængsling i to timer fik offentligheden igen adgang.

Marias børn afhørt

- Vi er blevet enige om, at vi kan oplyse, at varetægtsfængslingen er forlænget frem til den 11. januar. Mere kan vi ikke sige, lyder det fra dommer Jette-Marie Sonne.

Den sigtede var selv til stede under retsmødet. Den omkring to meter høje, ranglede mand kom gående roligt ind i lokalet og lod blikket glide hen over tilhørerne flere gange, inden han satte sig ved siden af sin forsvarer.

Nu leder Interpol efter Maria

Det fyldige, mørke hår havde enkelte grå stænk i siderne, og han var iført en tætsiddende strikket sweater og mørkegrønne bukser med lårlommer.

Manden nægter sig skyldig i drab. Han har en relation til den 43-årige psykolog, der forsvandt fra sit hjem 26. oktober.

Der gik flere uger, før politiet betragtede det som en drabssag, men 15. november anholdte de den 44-årige.

Ved grundlovsforhøret blev han beskyttet af et navneforbud. Det vil anklager Anne-Mette Seerup fra Nordsjællands Politi have ophævet, sagde hun i retten.

Maria-mysteriet: Anholdt har fortalt mere

- Politiet ønsker oplysninger fra eventuelle vidner, som har set sigtede eller har oplysninger om hans færden op til gerningstidspunktet, lyder det fra Anne-Mette Seerup ifølge Ritzau.

Dommer Jette-Marie Sonne træffer afgørelse om navneforbuddet senere mandag.

Vicepolitiinspektør og leder af Efterforskningscenteret ved Nordsjællands Politi, Lau Lauritzen, lægger ikke skjul på, at det er vigtigt for politiet at få navnet på den sigtede frem.

– Det er politiets opfattelse, at vi af efterforskningsmæssige grunde har brug for at få navneforbuddet på den sigtede ophævet for at kunne opklare sagen, har han tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Politi i kapløb med tiden: Vil afsløre mistænkts signalement