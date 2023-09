Drabssigtet til offer: 'Savner dig'

To uger før sin anholdelse skrev en 24-årig nu drabssigtet mand fra Aarhus en sidste hilsen til sin afdøde veninde.

’Savner dig’, lød beskeden.

Han efterlod den på internettet under flere forskellige billeder af den 23-årige kvinde.

I aftes blev han efter et fem timer langt grundlovsforhør varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for drab på kvinden, som han ifølge Østjyllands Politi skulle have dræbt i juli i år ’på ukendt måde’, som det hedder i sigtelsen.

Samtidig fremgår det dog også af sigtelsen, at der ’formentlig er der tale om forgiftning’.

Politiet kom på sporet af sagen, fordi betjente søndag aften måtte rykke ud til endnu et dødsfald i præcis den samme lejlighed på Gudrunsvej i Gellerupparken i Brabrand i det vestlige Aarhus.

Her fandt man en 18-årig kvinde livløs.

Hun blev kort efter erklæret død.

Ikke mistænkeligt

Samme adresse havde altså halvanden måned forinden dannet ramme om den 23-årige venindes frygtelige skæbne.

Hun blev fundet på adressen 24. juli i stærkt medtaget tilstand og blev bragt til Aarhus Universitetshospital. Fire døgn senere afgik hun ved døden som følge af det, anklagemyndigheden altså nu mener var forgiftning.

Dengang havde politiets efterforskere ikke fundet anledning til mistanke, men søndag ændrede det sig.

– Det er klart, at vi nu ser sagen i et andet lys, forklarer vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Flemming Nørgaard på Ekstra Bladets henvendelse.

Politiet var mandag i Gellerupparken for at sikre overvågning. Foto: Ernst van Norde

Nægter sig skyldig

Den 24-årige, som kalder sig selv iværksætter, blev i går varetægtsfængslet for drab på begge kvinder. Han nægter sig skyldig.

Klædt i blå dna-dragt og håndjern blev han kort før klokken 14 ført ind i retslokalet i domhuset i Aarhus, hvor specialanklager Jesper Rubow læste den alvorlige sigtelse om dobbeltdrab op.

Ifølge anklagemyndigheden er der efter al sandsynlighed tale om, at begge kvinder har mistet livet som følge af forgiftning med piller og/eller euforiserende stoffer.

I grundlovsforhøret blev den 24-årige beskyttet af et navneforbud. På anklagerens begæring valgte dommeren at lukke dørene for offentligheden af hensyn til politiets efterforskning.

En nær veninde til den 18-årige kvinde lagde i går roser ved opgangen, hvor den unge kvinde blev fundet død. Foto: Ernst van Norde

Forsøger at ligne en succes

På grund af navneforbudet er det begrænset, hvad Ekstra Bladet kan fortælle om den 24-årige mand, der flere steder på de sociale medier præsenterer sig selv som kreativ iværksætter.

Manden er af mellemøstlig oprindelse.

Han er ifølge Ekstra Bladets research vokset op i en større vestjysk by og opholdt sig ifølge sine sociale medier ofte i udlandet indtil sin anholdelse.

På flere profiler forsøger han også at fremstå som en mand med succes, der forfølger en jetset-livstil med billeder af dyre biler, bådture og mærkevaretøj.

Han beskriver sig selv som en glad og positiv person, der er kreativ og besidder en særlig sans for at forstå andre mennesker og sætte sig ind i deres følelsesliv.

Noget er gået galt

Ekstra Bladet talte i går med flere kilder, der kender den 24-årige.

De giver et ganske andet billede af manden, som ifølge dem er kendt som en ’festtype’ og ’pretty boy’, der ofte ses i nattelivet i Aarhus.

– Noget må være gået helt galt for ham. Særligt her de seneste par måneder, hvor han har skrevet rundt til en masse mennesker og hævdet, at de skylder ham penge, siger en kilde, som viser Ekstra Bladet en besked, den drabssigtede sendte ham for blot en uge siden.

– Han skriver, at jeg lånte 400 kroner af ham for otte måneder siden, og at han gerne vil have dem tilbage. Men jeg har aldrig lånt penge af ham, fortæller kilden.

Han har lige snydt mig i en nethandel’

– Jeg har sendt ham 3.000 kroner for et Apple-ur, jeg købte af ham i en nethandel i sidste uge. Men uret er aldrig kommet, så jeg er nok desværre blevet snydt.

Det siger en midaldrende mand, som Ekstra Bladet kender identiteten på, men som ikke ønsker at stå frem med navn.

Meldt til politiet

Manden mødte i går op ved gerningsstedet i Gellerupparken i Aarhus og hævdede over for Ekstra Bladet, at han var blevet snydt for 3.000 kroner i forsøget på at købe et Apple Watch via en annonce på nettet.

Da han ankom til stedet, vidste han ikke noget om, at den person, han ville konfrontere, var den 24-årige mand, som nu er sigtet for at stå bag drab på to unge kvinder på henholdsvis 18 og 23 år.

– Hold da op. Det er godt nok noget af et sammentræf, udbryder han stærkt overrasket, da sagens sammenhæng med Ekstra Bladets mellemkomst gik op for ham.

Han har efterfølgende indgivet politianmeldelse for at være blevet snydt.