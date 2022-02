Drabssigtet tolk i retten: ’Hvorfor er vi her?’

Den eksponerede 32-årige tolk Said Bahram, som er sigtet for knivdrab på sin hustru, har fået forlænget sin varetægtsfængsling

RETTEN I SØNDERBORG (Ekstra Bladet): - Hvorfor er vi her?

Sådan lød spørgsmålet ved Retten i Sønderborg fredag, da den i Danmark særdeles eksponerede tolk Said Bahram ville vide, hvorfor han egentlig skulle sidde foran en dommer.

Den 32-årige afghaner, som under dæknavnet ’Hector’ gennem flere år har været tolk for de danske styrker i blandt andet Helmand-provinsen og i forlængelse af de danske soldaters tilbagetrækning nu befinder sig her i landet, er sigtet for 29. januar i år at have dræbt sin hustru.

Et drab, der skete med flere knivstik i kvindens hals og maveregion. Og som blev begået for øjnene af fire af parrets fem børn.

Det har sendt rystelser gennem ikke alene hans egen familie, men også øvrige beboere og ansatte på Aaløkke Asylcenter i Løgumkloster, hvor han indtil anholdelsen kort efter hustruens voldsomme død opholdt sig med sin familie.

Fredag var der ved Retten i Sønderborg fristforlængelse for Said Bahram, som fire uger forinden blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

32-årige Said Bahram er sigtet for at have stukket sin kone (th.) ihjel på asylcentret i Løgumkloster. Privatfoto

Det var som indledning til retsmødet, at han ville vide, hvorfor han og de øvrige aktører egentlig skulle være der. Han var med via et videolink fra arresten flankeret af en tolk.

Den drabssigtede mand fik efterfølgende nogle minutter alene med sin forsvarer, Lone Adolphsen, som – må man antage – gav ham svar på spørgsmålet.

Said Bahram nægter sig skyldig i manddrab, men erkender vold med døden til følge.

Ved retsmødet fremstod han med kraftigt fuldskæg og pjusket hår. En temmelig forandret fremtoning og et anderledes udseende i forhold til, da han 30. december tonede frem foran hele Danmark i TV 2’s stort anlagte nytårskavalkade ’De største øjeblikke’.

Da sad han nybarberet med en stram og moderigtig strikhue på hovedet og klædt i en løs, sort T-shirt og fremkaldte våde øjne i studiet, da han fortalte om sin og familiens dramatiske flugt ud af det kaotiske Afghanistan.

’Hector’s mor og far, Guliali og Sayed Bahram, stod torsdag frem i Ekstra Bladet og beskrev detaljeret, hvad der rent faktisk skete den skæbnesvangre dag, da deres søn på et værelse på asylcentret i Løgumkloster stak deres svigerdatter ihjel for øjnene af de fire mindreårige børn.

- Jeg vil aldrig se ham mere, siger den drabssigtede mands mor i interviewet, hvor hun også afslører, hvad hendes søn svarede, da hun dybt ulykkelig og grædende spurgte ham, hvorfor han havde dræbt sin kone.

- Hun svarede igen, lød det kort fra Said Bahram.

På trods af Ekstra Bladets protest fastholder Retten i Sønderborg fortsat dørlukning i sagen.

Den 32-årige tolk fik sin varetægtsfængsling forlænget i fire uger.