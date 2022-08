Drabstiltale på Bornholm: Offer hakket ned med 12 knivstik

En 35-årig mand er blevet tiltalt for et drab begået med en hobbykniv på et bornholmsk værested for personer med misbrugsproblemer tilbage i efteråret 2021.

Her skulle manden ifølge tiltalen have stukket en 46-årig mand gentagne gange med en en tveægget hobbykniv. Straffesagen begynder mandag i Retten i Rønne, og den vil strække sig over tre dage.

Det oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Det 45-årige offer blev stukket flere gange i halsen og torso under overfaldet, som fandt sted 20. september på værestedets adresse på Fabriksvej i Rønne.

Manden døde af sine kvæstelser fem dage senere. Han var ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, ramt af i alt 12 knivstik.

Erkendte knivstik

Et øjenvidne så ifølge Bornholms Politi den nu tiltalte mand af anden etnisk oprindelse end dansk køre væk på cykel. Han blev identificeret og derefter efterlyst i offentligheden med navn og billede.

To døgn efter det brutale knivoverfald blev han anholdt i Østerlars en halv times kørsel nord for Rønne. Lige siden har den 35-årige mand været frihedsberøvet i sagen.

Han nægtede sig under grundlovsforhøret skyldig i drab, men erkendte sig skyldig i grov vold ved at have stukket modparten med kniv. I hans udlægning af sagen skete det udelukkende i nødværge.

Manden nægtede dog at svare på spørgsmål under fremstillingen, og det er stadigvæk uklart, nøjagtig hvad der var optakt til det blodige sammenstød, og hvordan det udviklede sig.

Et muligt motiv har heller ikke været fremme.