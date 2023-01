Drabstiltalt blev bortvist fra tidligere job

60-årig sosu-hjælper, som er tiltalt for manddrab og drabsforsøg mod beboere på plejecenter i Randers, blev bortvist fra tidligere job i Viborg

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Den 60-årige sosu-hjælper, som i en nævningesag er tiltalt for drab og syv drabsforsøg mod beboere på Plejecenter Tirsdalen i Randers, er tidligere blevet bortvist fra et job på et omsorgshjem i Viborg Kommune.

Det kom frem under afhøringen af kvinden, som på retssagens dag to af 12 har indvilget i at lade sig afhøre.

Det er første gang, hun forklarer sig i sagen, som har sit udspring, da en 81-årig kvinde 1. marts 2022 afgik ved døden og tre andre beboere på plejecentret gentagne gange måtte indlægges akut i dagene både før og efter.

Alle de ældre beboere havde spor af medicin i blodet. Medicin, som de ikke var ordineret til at skulle have.

Annonce:

På specialanklager Jesper Rubows byge af spørgsmål om blandt andet tiltaltes baggrund og hendes håndtering af medicin i sit job som sosu-hjælper, bekræftede hun, at hun tidligere er blevet bortvist fra et job, hun da havde på Overlundgaarden i Viborg.

Gav beboer sprøjte

Bortvisningen skete, efter hun havde givet en beboer på stedet en injektionssprøjte, da beboeren bad om det. En handling hun ikke måtte udføre.

- Jeg gjorde noget, der ligger uden for mine kompetencer. Det har jeg lært af i dag, sagde hun.

Den tiltalte forklarede, at baggrunden var, at hun den pågældende dag var blevet bedt om af en sosu-assistent at dække dennes afdeling med cirka 60 beboere.

- Jeg skulle lægge nogle af beboerne i seng, og jeg spiste med en mand, der havde kræft. Han spurgte, om jeg ikke godt ville give ham hans sprøjte. Jeg siger til ham, at det må jeg ikke. Men jeg gør det alligevel, selv om jeg ikke ved, hvad sprøjten indeholder, sagde hun.

Ifølge den 60-årige kvindes forklaring var det den pågældende beboer, som injicerede sig selv i låret med sprøjten.

Annonce:

Kaldt til samtale

- Jeg kører hjem fra arbejde, og næste dag bliver jeg kaldt til samtale. Her får jeg at vide, at jeg har gjort noget uden for min kompetence, og så bliver jeg bortvist, lød det fra den 60-årige kvinde.

Afhøringen af den drabstiltalte kvinde fortsætter resten af dagen. Hun nægter sig skyldig.

Ekstra Bladet følger fortsat nævningesagen i Retten i Randers…