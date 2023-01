Drabstiltalt brød sammen i gråd

To tidligere bedstevenner er tiltalt for to drab i forening. Der er nu iskold luft mellem dem, og de peger begge på den anden

ØSTRE LANDSRET: Søren Elo Pedersen ser faretruende ud. Høj, med tyrering i næsen, en stor ansigtstatovering, skægget i en lang fletning og en tatovering i det ene øje.

Men tirsdag tog følelserne over hos den dobbeltdrabstiltalte mand, der pludselig begyndte at græde under sin forklaring i ankesagen, hvor han og Stefan Danielsen er tiltalt for drabene på Kiehn Georg Andersen og Poul Frank Jørgensen med to måneders mellemrum i 2019. De blev idømt livstid i byretten.

Det var, da Stefan Danielsens forsvarer, Jane Ranum, gik hårdt til ham på hans mange skiftende forklaringer.

Søren Elo Pedersen tog først hele skylden i grundlovsforhøret. Senere pegede han på sin bedste ven som drabsmanden, men trak det tilbage i starten af byretssagen, hvorefter han senere sagde, at det var Stefan Danielsen, der havde begået begge drabene.

Stefan Danielsen arbejdede som it-projektleder, da han blev anholdt. Han nægter sig skyldig i anklagerne. Privatfoto

Jane Ranum spurgte flere gange om, hvorfor han ændrede forklaring to måneder efter deres anholdelse, og pegede på hendes klient.

Hertil sagde han, at han besluttede sig for, at hans loyalitet burde ligge hos hans kæreste og de to drenge, som han kalder sine egne, men som ikke er hans biologiske børn.

- Jeg savner mine børn, sagde han med gråd i stemmen.

Stefan Danielsen og Søren Elo Pedersen blev idømt livstid i byretten, men har begge anket dommen og vil frifindes for drab.

Jane Ranum spurgte videre til, hvorfor han gik fra at kaste skylden på Stefan Danielsen 23. august 2019, til at han alligevel ikke ville belaste ham i starten af byretten. Her sagde han først, at han var ude på gerningsstederne sammen med en person, som han ikke ville navngive, som ikke var Stefan.

- Jeg følte, at jeg stod i en taknemmelighedsgæld til Stefan. Jeg har mange tvetydige følelser for Stefan. For han er den bedste ven, jeg nogensinde har haft, forklarede han.

Da Jane Ranum spurgte, om det var, fordi han fortrød sin forklaring, hvor han belastede Stefan, at han gik fra det igen i starten af byretten, sagde Søren grædende, at 'stadigvæk så fortryder jeg indimellem'.

Ifølge Søren Elo Pedersens forklaring tog de ud til Kiehn Georg Andersen, fordi de havde mistanke om, at han besad børneporno.

Anklageren har i retten understreget, at der ikke er fundet noget som helst, der antyder børneporno hos Kiehn Georg Andersen eller hos det andet drabsoffer, Poul Frank Jørgensen, som Søren Elo Pedersen hævder.

Ifølge Søren Elo Pedersen forklaring var han på førstesalen i den 68-årige pensionists hus, mens det var Stefan Danielsen, der overfaldt Kiehn Georg Andersen nedenunder. Og at den ældre mand var livløs, da han kom ned, hvilket påvirkede ham dybt efterfølgende.

Jane Ranum spurgte herefter, hvorfor han fortsatte med at være sammen med Stefan Danielsen.

- Stefan holdt jo fast i, at det var et uheld. Det har jeg faktisk også troen på, at det var et uheld, sagde han og nævnte også, at det skyldtes 'loyalitet og kærlighed'.

Søren Elo Pedersens forklaring har ændret sig mange gange, men han forklarede gentagne gange, at det var, fordi han undervejs prøvede at tage skylden for Stefan.

Sagen fortsætter med fortsat udspørgen fra Jane Ranum efter frokostpausen.