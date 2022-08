Drabstiltalt dagplejer: Det bedste job jeg har haft

- Det var et fantastik job, men jeg kunne ikke med grædende og skrigende børn, forklarer 58-årig kvinde, der tiltales for at have dræbt 15 måneder gammel pige

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): Indtil videre ganske upåvirket og med klare svar på alle spørgsmål har en 58-årig kvinde for første gang udtalt sig om en af de mest grufulde sager om vold og drab på et barn.

Den 58-årige kvinde er tiltalt for med ruskevold og stumpvold at have dræbt en 15 måneder gammel pige, som var i gæstedagpleje hos hende i november 2019. Pigen blev erklæret død klokken lidt i to om natten 29. november på Skejby Sygehus, efter at hun dagen inden havde været hos den tiltalte dagplejer.

- Det var et fantastisk job, det bedste jeg har haft, siger den 58-årige dagplejer, der har været varetægtsfængslet siden juni i fjor. Hun virker rolig og fattet, mens hun svarer fyldestgørende på de spørgsmål, som indtil nu har handlet om hendes baggrund og hvad der gik forud for den grusomme vold mod den lille pige, der havde været i gæstedagpleje i tre dage hos kvinden i hendes og mandens parcelhus i en mindre midtjysk by.

Hun fortæller, at hun i forlængelse af sagen fra november 2019, hvor hun først blev anholdt og afhørt og derefter løsladt, af Herning Kommune blev tilbudt en uddannelse som pædagogisk assistent. Hun måtte dog stoppe efter få dage, fordi hun havde problemer med koncentration og hukommelse.

Retslægeråd: Skader påført hos dagplejer

I marts 2020 blev hun ansat i en vuggestue i lokalområdet, men det var heller ikke uproblematisk.

- Det gik udmærket med få timer i begyndelsen, men noget trickede mig, når børnene blev ved med at græde eller skrige. Jeg tror det bundede i, at jeg også havde det svært med M´s (den dræbte pige) gråd og skrigen i de dage, hun var hos mig, forklarer dagplejeren, der med sit korte, mørkegrå hår, briller, en blomstret bluse i sorte, hvide og gule nuancer og jeans og sandaler virker rolig og fattet i retten.

Det var i denne daginstitution, at den drabstiltalte dagplejer blev ansat, efter at hun havde været anholdt og afhørt i den grufulde sag om drabet på en 15 måneder gammel pige. Foto Ernst van Norde

I perioder ville en knappenål ellers kunne høres falde ned på parketgulvet i den store retssal A ved Retten i Herning. En lokalitet, som jævnligt har indrammet retsmøder i sager om alvorlig kriminalitet.

Men i forbindelse med specialanklager Pia Koudahls forelæggelse af sagen over for de seks nævninge og tre dommere, hvor den 58-årige kvinde tiltales for med ruskevold at have forårsaget den tragiske død for en 15 måneder gammel pige 28. november 2019, er stemningen ekstra trykket og stilheden endnu mere fremtrædende i de korte pauser mellem spørgsmål og svar.

Ansigtet fortrækkes hos enkelte af nævningene i smerte og chok, når de gennemgår billeddokumentation, hvor pigens skader med blandt andet flere kraniebrud fremlægges.

Pia Koudahl har blandt andet nævnt to centrale udtalelser fra landets højeste lægefaglige instans, Retslægerådet, hvori det konkluderes, at den 15 måneder gamle pige ikke kunne være påført sine skader, inden hun blev afleveret hos den nu 58-årige dagplejer.

Den 58-årige kvinde nægter sig skyldig.

