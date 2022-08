Drabstiltalt dagplejer: 'Hysterisk unge'

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): Specialanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi, Pia Koudahl, skulle lige være helt sikker:

- Er det sådan, du omtaler de børn, du passer?

Spørgsmålet henviste til en sms-korrespondance mellem den drabstiltalte dagplejer og hendes mand, efter at den 58-årige kvinde havde fået en 15 måneder gammel pige i gæstedagpleje få timer tidligere en mandag morgen i november 2019.

'Hold kæft en hysterisk unge, hun har næsten hylet, siden hun kom, men nu sover hun heldigvis.'

- Jeg betragtede hende faktisk som hysterisk. Jeg fik fornemmelsen af, at hun var vant til at skrige, når hun ikke fik sin vilje. Det hjalp jo også, når jeg tog hende op, forklarede dagplejeren og uddybede om ordlyden i sms-beskeden til sin mand:

- Det kan godt være, at det gik mig på, at hun krævede så megen opmærksomhed, og det var en måde, min mand og jeg kommunikerede på også om vores egne børn (da de var små).

Mere end to et halvt år senere er den 58-årige dagplejer nu tiltalt for på grusom vis at have dræbt den 15 måneder gamle pige med ruskevold og adskillige slag i hovedet. Pigen døde natten til 28. november 2019 på Skejby Sygehus som følge af flere kraniebrud, blødninger i hjernen og knoglebrud i nakken.

Spejderleder i 15 år

Den grusomme sag begyndte mandag ved Retten i Herning med en længere afhøring af dagplejeren, som har været varetægtsfængslet siden juni 2021. Hun nægter sig skyldig.

Den lille pige havde været i dagpleje mandag, tirsdag og torsdag i ugen, hvor hun blev erklæret død natten til fredag. Dagplejeren forklarede, at pigen græd og skreg allerede fra den første dag, hvor hun blev afleveret af sin far klokken halv syv om morgenen.

- Hun græd og skreg næsten hele tiden, når hun ikke var oppe hos mig. Hun hverken spiste eller drak, men hun ville gerne puttes og sove til middag, fortalte dagplejeren om det daglige mønster frem til torsdag, da den lille pige om eftermiddagen ikke var kontaktbar, hvorfor dagplejeren ringede til pigens mor.

Dagplejeren er selv mor til to voksne sønner og har arbejdet en årrække i forskellige jobs i tekstilbranchen. Sideløbende havde hun i 15 år været spejderleder og fik derigennem interesse for at arbejde med børn.

Det var her på denne daginstitution, at den drabstiltalte kvinde - mere end et halvt år efter pigens død - arbejdede videre med små børn. Foto Ernst van Norde

- Jeg kunne godt lide at have med børn at gøre, forklarede hun om baggrunden for, at hun i efteråret 2017 realiserede drømmen om at blive dagplejer i sit eget hjem på villavejen i en mindre midtjysk by.

Hamrede hovedet mod skabslåge

Den 58-årige havde således arbejdet to år i sit drømmejob, da hun modtog pigen i gæstedagpleje. Der var i forvejen en anden pige i gæstedagpleje og to andre børn, som var hos hende fast.

Ifølge dagplejeren virkede pigen træt og sløv om torsdagen, men situationen var ikke så alvorlig, at hun mente, at hun skulle kontakte forældrene. Derimod ringede hun til en ansat højere oppe i systemet i Herning Kommune for at få råd og vejledning, fordi pigen - ifølge den 58-årige kvinde - fortsat ikke ville spise og drikke og græd og skreg næsten hele tiden.

- Da jeg skiftede et af de andre børn, stod hun (pigen) pludselig og hamrede hovedet ind i en skabslåge. Bagefter mærkede jeg efter, om hun havde buler eller mærker, men opdagede ikke noget, forklarede dagplejeren, der efter at have puttet pigen til middagslur fik sine efterspurgte råd og vejledning til at håndtere situationen fra en kollega i Herning Kommune.

- Jeg syntes, det var synd hun skulle være hos mig, men jeg fik at vide, at jeg ikke skulle give op, sagde dagplejeren, der udover hændelsen med pigen, hvor hun slog hovedet mod en skabslåge, ikke havde bemærket andet usædvanligt, end at hun trak vejret 'forkølelsesagtigt.'

- Men det var meget normalt i november, forklarede hun.

Anklager Pia Koudahl henviste til et møde hos Herning Kommune efter pigens død, hvor dagplejeren skulle have sagt, at hun følte det, som om den afdøde pige straffede hende ved ikke at ville spise og drikke.

- Tror du børn på den alder straffer voksne? spurgte anklageren.

- Det var en reference til en kollega, som på et tidspunkt havde sagt, at det var børnenes eneste sanktionsmulighed, forklarede dagplejeren.

Jeg burde have undret mig

Efter middagsluren - og telefonsamtalen med råd og vejledning - torsdag var pigen ifølge dagplejeren kontaktbar, da hun tog hende ind som den sidste af de fire i hendes varetægt.

- Jeg så hun faldt (inde i huset), da jeg havde stillet hende ned efter at have hentet hende, så jeg tog hende op med det samme.

Herefter virkede det, ifølge dagplejeren, som om pigen sov igen.

- Jeg burde på det tidspunkt have undret mig over, at hun hverken græd eller skreg. Først da jeg lagde hende på puslebordet og havde forsøgt at tørre hendes ansigt med en fugtig klud, fandt jeg ud af, at der var noget galt, fordi hun ikke reagerede, forklarede dagplejeren.

Hun ringede herefter til pigens mor, som kom cirka et kvarter senere. På spørgsmålet om, hvorfor hun ikke ringede 112, svarede den midaldrende kvinde:

- Det har jeg også spurgt mig selv om. Jeg troede, at hun (pigen) var dehydreret, sagde dagplejeren, der ikke kan huske at have bemærket blå mærker eller andre faresignaler hos den bevidstløse pige.

- Du har ikke slået eller rusket hende, tabt hende eller slået hendes hoved ned i et bord? spurgte specialanklager Pia Koudahl efter at have pointeret, at der ifølge Retslægerådet var tale om nye læsioner, da pigen senere torsdag blev lagt i koma på Skejby Sygehus.

- Nej, afviste dagplejeren, hvis familie var til stede på tilhørerpladserne i retten mandag.

Der er afsat i alt seks retsdage med forventet domsafsigelse 5. september.