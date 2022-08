Drabstiltalt dagplejers mand: Jeg tror det var en ulykke

- Jeg har på intet tidspunkt tvivlet på min kones uskyld, siger manden til dagplejeren, som er tiltalt for at have dræbt en 15 måneder gammel pige

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): Knap 40 års samliv og mere end 35 års ægteskab er blevet vendt fuldstændig på hovedet for det midaldrende ægtepar, hvoraf den kvindelige halvdel er den 58-årige dagplejer, som nu er tiltalt for på grusom vis at have dræbt en étårig pige med slag og ruskevold.

Pigen, der var i gæstedagpleje hos den tiltalte, døde natten til 29. november 2019 på Skejby Sygehus efter den foregående aften at være indbragt til hospitalet i dybt bevidstløs tilstand og yderste livsfare. Pigen kollapsede i dagplejerens varetægt om eftermiddagen.

Siden gik der mere end halvandet år, inden dagplejeren blev sigtet og varetægtsfængslet 18. juni 2021. Og nu, hvor sagen verserer ved Retten i Herning med forventet domsafsigelse 5. september, er der gået knap tre år fra pigens død og indtil det første punktum i sagen ved den første retlige instans.

- Jeg har svært ved at forstå, hvordan det har kunnet tage så lang tid. Hvordan kunne det tage mere end et år, inden sagen nu er kommet for retten, efter at der i forvejen var gået mere end halvandet år. Det er dybt frustrerende, siger dagplejerens mand, der de seneste to retsdage har fulgt sagen fra tilhørerpladserne i den store retssal A ved Retten i Herning, efter at han selv var i vidneskranken i sidste uge.

- Som varetægtsfængslet har man ingen rettigheder. Næstefter at være isolationsfængslet er det den værste måde, jeg kan tænke mig, at man kan behandle andre mennesker på, tilføjer ægtemanden, der stadig bor i parrets parcelhus i en mindre midtjysk by.

Vi har været pressede

Ifølge ægtemanden har kontakten til hans hustru siden varetægtsfængslingen begrænset sig til to ugentlige besøg af en times varighed. Desuden kan parrets to voksne sønner, som også følger sagen fra tilhørerpladserne i retten, på skift besøge deres mor en time hver anden uge.

- Jeg har på intet tidspunkt tvivlet på min kones uskyld. Efter at have boet sammen med hende i 35 år er jeg selvfølgelig sikker i min sag, siger den 60-årige mand, der arbejder som produktions- og logistikansvarlig i et firma i Vejle.

Det var i denne daginstitution, at den 58-årige dagplejer, som nu er tiltalt for at have dræbt en lille pige, fortsatte med at arbejde med mindre børn, efter at hun ifølge politiet havde slået det étårige barn ihjel med slag og ruskevold. Foto: Ernst van Norde

Jobbet og et godt netværk har ifølge manden været altafgørende - både menneskeligt og økonomisk - i de seneste år, hvor sagen har fyldt nærmest alt for familien.

- Vi har været meget presset mentalt alle sammen. Mit job, vores netværk og det, at vi bor i et hus, der næsten er betalt, har dog hjulpet os igennem, siger ægtemanden med henvisning til, at hans drabstiltalte hustrus indtægt forsvandt med varetægtsfængslingen. Nu kan hun ifølge ham kun tjene, hvad der dækker hendes eget forbrug i arresten.

Er på anti-depressiv medicin

Som nærmeste relaterede til den drabssigtede dagplejer har den 60-årige ægtemand noteret sig, at hustruen, ifølge flere mediers beskrivelser af hende, har virket kold og distanceret til trods for sagens tragiske og hjerteskærende karakter.

- Jeg har læst nogle steder, at min kone har virket følelseskold. Det kan jeg forsikre om, at hun ikke er, men hun indtager dagligt anti-despressiv medicin, og det må være årsagen til, at hun åbenbart kan virke sådan, siger manden, der i forbindelse med sin forklaring i retten fortalte, at han intet usædvanligt havde set eller hørt i parrets hjem i november 2019, da den 15 måneder gamle pige hen over tre dage var i gæstedagpleje hos hans hustru.

Han har de seneste to retsdage undret sig over, at man har kunnet varetægtsfængsle og tiltale hans kone i en så alvorlig sag på, hvad han selv opfatter som et spinkelt grundlag.

- Pigen må være død som følge af en tragisk ulykke. Jeg tror ikke, der er nogen, der har gjort hende fortræd. Det er sådan, jeg tror og håber, at sagen hænger sammen, siger ægtemanden.

Næste retsmøde er på onsdag, og der afsiges dom 5. september.

