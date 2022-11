Krimi ... 7. nov. 2022 kl. 20:42 Gem artikel Gemt artikel

Drabstiltalt: - Jeg udpegede Daniel

24-årig, der er tiltalt for et seks år gammelt drab på Daniel Kristensen i Københavns Nordvestkvarter, vidste ifølge ham selv ikke, at han var en del af en dødspatrulje