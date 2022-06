Drabstiltalt kom i praktik i børnehave efter tragedie

Den 57-årige nu tidligere dagplejer fra en mindre by ved Herning fortsatte med at beskæftige sig med småbørn i kommunalt regi også efter, at en blot 15 måneder gammel pige led en brutal og voldsom død i forbindelse med, hun havde været i kvindens varetægt.

Det bekræfter Ole Hansen, kommunikationschef i Herning Kommune, over for Ekstra Bladet.

Han understreger i samme forbindelse, at der på det pågældende tidspunkt ikke var nogen form for formel sag rettet mod den nu drabstiltalte kvinde.

Og at hun på intet tidspunkt under forløbet med virksomhedspraktik i børnehaven ’Skovmyren’ var alene med børnene men altid sammen med mindst en af de øvrige ansatte.

Artiklen fortsætter under videoen ...

I videoen her sætter journalist Torben Rask ord på den tragiske sag.

- Forfærdelig og ulykkelig sag

På vegne af Herning Kommune siger Ole Hansen i forbindelse med den lille piges voldsomme og dybt tragiske død:

- Det her er en forfærdelig og ulykkelig sag, som samtidig er en personsag og nu også snart en retssag. Derfor har vi ikke yderligere kommentarer, siger kommunikationschefen.

Ifølge anklageskriftet i straffesagen afgik den 15 måneder gamle pige ved døden klokken 01.53 natten til den 29. november 2019.

Den drabstiltalte dagplejemor blev flyttet til et andet praktiksted, der ikke var med håndtering af børn, da politiet genoptog efterforskningen af den lille piges dødsfald. Privatfoto

Dagen forinden blev hun passet hos den nu drabstiltalte dagplejer, hvor pigen den pågældende dag var i gæstedagpleje.

Ifølge tiltalen, som kvinden nægter, blev den lille pige i tidsrummet mellem klokken 6.30 og 15.15 udsat for ruskevold, ligesom hun blev slået flere gange i hovedet, så hun efterfølgende døde af sine kvæstelser.

Praktik flyttet til depot

Ifølge oplysninger fra Herning Kommune til Ekstra Bladet kom den 57-årige kvinde i virksomhedspraktik i børnehaven i nogle få timer om ugen. Hun begyndte i februar 2020 – altså blot to måneder efter pigens død - og sluttede i ’Skovmyren’ i september samme år.

Hun sluttede forløbet i forbindelse med, at Midt- og Vestjyllands Politi valgte at genoptage efterforskningen af det mystiske dødsfald.

I stedet for at fortsætte i virksomhedspraktik blandt børn, blev kvinden fra det tidspunkt flyttet over i et nyt virksomhedsforløb på et af kommunens depoter.

Praktikperioden fik en brat afslutning, da kvinden for et år siden blev anholdt og sigtet for manddrab.

Hun har siden grundlovsforhøret 18. juni 2021 siddet varetægtsfængslet i den hidtil mørkelagte sag.