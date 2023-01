Drabstiltalt: Lavede 'hjerte-tegn' til vidne

- Jeg minder dig om, at der er strengt straffe-ansvar for at lyve, måtte retsformanden myndigt bryde ind, da et nyt vidne afgav forklaring i ankesagen, hvor Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen kæmper mod en livstidsdom for to drab på ældre mænd i april og juni 2019.

Vidnet blev venner med Søren Elo Pedersen i 2017, efter han havde købt et par slanger af ham, og siden har de mødtes jævnligt - blandt andet om interessen for at ryge hash.

Søren Elo Pedersen (foto) er dømt for to drab sammen med sin tidligere bedste ven, Stefan Danielsen. Han erkender, at han var med ude på det første gerningssted, men ikke i Vemmelev, hvor Poul Frank Jørgensen blev dræbt. Han hævder, at det var Stefan Danielsen, der begik begge drab. Privatfoto

Manden var tætbygget, håret var barberet helt kort, og han var iført en sort t-shirt, hvor man kunne se flere tatoveringer på armene.

Han bekræftede Søren Elo Pedersens nye forklaring i landsretten om, at han og Stefan besøgte vidnet i Korsør tidligt om morgenen 16. juni 2019. 'Stefan er i rigtig skidt humør. Det ødelægger stemningen. Stefan tager bilen og kører derfra', lød det i Søren Elo Pedersens forklaring.

16. juni 2019 var den morgen, hvor 80-årige Poul Frank Jørgensen ifølge anklageskriftet blev brutalt dræbt med adskillige knivstik på et tidspunkt mellem 8.40 til 9.20, hvorefter hans hus blev sat i brand på Slagelse Landevej i Vemmelev.

Poul Frank Jørgensen brød sig ikke om at stille op til fotografering. Men her er den nu afdøde 80-årige mand fanget foran sin landejendom, der efter drabet på ham blev brændt ned af gerningsmændene. Privatfoto

- Han (Søren, red.) kommer om natten sammen med en kammerat, forklarede vidnet og skød på, at det var ved 2-3-tiden.

Han vidste ikke, hvem kammeraten var, men mente, at 'han hed Stefan'.

Den person var kørt først, mens Søren først vaklede af sted mellem klokken 7 og 8, allersenest 8.30. Han formodede, ud fra Sørens tilstand, at han bare gik hjem til sin kæreste, der boede bare 70 meter væk.

- Han var simpelthen så skæv, at det så ud som, han havde skidt i bukserne, forklarede vidnet, der ikke kunne huske datoen, men at han samme dag kørte forbi det nedbrændte hus på Slagelse Landevej i Vemmelev.

Da Søren Elo Pedersen afgav forklaring i ankesagen, sagde han, at der også kom to af vidnets kammerater den morgen. Ifølge vidnets forklaring var der dog ikke andre gæster.

Stefan Danielsen nægter sig skyldig i begge drab. Ifølge hans forklaring var han ikke sammen med Søren Elo Pedersen før gerningstidspunktet, men først efter drabet på Poul Frank Jørgensen. Privatfoto

Anklager Emil Folker spurgte vidnet ind til, hvordan det kunne være, at han ikke var kommet med denne forklaring noget før. Om ikke andet så, da hans kammerat fik fængsel på livstid i byretten i sensommeren 2020.

- Fordi jeg først finder ud af, hvad Søren bliver sigtet for, da de kommer og afleverer papirer om, at jeg skal vidne, sagde vidnet.

Han fastholdt, at han 'var ordblind', 'ikke følger med i nyhederne', 'hvor skulle han vide det fra', og at 'der jo var navneforbud i sagen'.

Også da Jane Ranum, forsvarer for Stefan Danielsen, spurgte: 'bliver du på noget tidspunkt bekendt med, at din ven Søren har fået en dom på livstid', svarede han:

'Hvem skulle jeg få det at vide af? Nej, det ved jeg ikke'.

Ekstra Bladet har dækket sagen grundigt. Her ses forsiden af avisen, da dommen faldt i byretten. Nu har de begge anket for at blive frifundet for drabet.

Det var her, dommeren brød ind med formaningen om, at man skulle tale sandt, og at det har været en meget omtalt sag.

Vidnet fastholdt dog, at de havde været sammen og sagde, at grunden til, at han ikke har fortalt det tidligere, var, at politiet ikke spurgte til det, men kun om hans kendskab til Søren.

Da vidnet gik ud af retten, formede Søren Elo Pedersen sine hænder som et hjerte og sætte det op for brystet, hvorefter vennen gav ham et thumbs up tilbage.

