Drabstiltalt: - Offer spyttede mig i hovedet

BYRETTEN I KØBENHAVN (Ekstra Bladet): Et 45-årigt offer og familiefar pådrog sig fatale skader, da han blev påkørt af en Citroén C1 med mindst 56 kilometer i timen ved Naturhistorisk Museum 14. december sidste år.

Bilen blev ført af en 30-årig mand, der nu sidder på anklagebænken for drab. Mandag startede sagen mod den tiltalte, der siden påkørslen har været i politiets varetægt.

Ekstra Bladet har tidligere omtalt sagen.

Sagens kerne er, om det tragiske dødsfald skete med fuldt overlæg, eller om det blot var et uheld, da cyklisten blev kørt ned på cykelstien.

Den 30-årige mand nægter skyldig i drabstiltalen.

Annonce:

Skænderi og spytklatter

Forud for den fatale påkørsel udspillede der sig en banal konflikt. Dette kom frem i forbindelse med dagens retsmøde, hvor der blev forelagt et omfattende videomateriale fra overvågningskameraer ved gerningsstedet samt fire vidneforklaringer.

Den 30-årige bilist kom til at blokere for offeret, der kom cyklende på cykelstien over for Naturhistorisk Museum.

Ifølge den tiltalte åbnede offeret bildøren efter at have spyttet ind gennem ruden. Der opstod et skænderi, hvor den 45-årige cyklist ifølge et vidne kaldte chaufføren for 'idiot'.

- Jeg var bange for at han ville trække mig ud af bilen, forklarede den tiltalte blandt andet.

Overvågning

Flere kameraer kunne dokumentere, at den 45-årige efterfølgende cyklede videre og krydsede Øster Voldgade.

Kort efter kørte den drabstiltalte efter offeret og påkørte ham bagfra på cykelstien.

- Det var ikke min mening at ramme ham. Jeg følte mig som offeret, da det var ham, der bare kørte videre efter at have spyttet på mig, forklarede tiltalte.

Annonce:

Anklageren forsøgte gentagne gange at få belyst, hvad den tiltaltes hensigt var ved at køre efter offeret, hvis ikke det var for at påkøre ham.

- Jeg ønskede bare at få fat på ham for at ende konflikten ved enten at standse ham eller se, hvor han kørte hen, oplyste tiltalte og uddybede:

- Jeg kunne simpelthen ikke acceptere, at han bare forlod stedet.

Den drabstiltalte gentog flere gange, at han ikke kørte direkte efter offeret, men at denne krydsede ind foran hans bil, så han ikke havde mulighed for at undgå at ramme ham.

Flugt og anholdelse

Efter påkørslen flygtede den 30-årige fra stedet, men blev standset og anholdt af politiet kort efter ved Christiansborg.

- Jeg gik i chok og følte at tiden stod stille. Jeg var ikke i stand til at registrere noget, men ville blot væk, forklarede han.

Sagen strækker sig over fire dage og der ventes at falde dom 14. december.