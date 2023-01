Drabstiltalt om medtiltalt: 'Søren var i bad standing'

Poul Frank Jørgensens landejendom var brændt ned. Selv blev den 80-årige ungkarl fundet død i overetagen med halsen skåret over og mindst ti sår efter knivstik i ryggen. Se traileren til fjerde afsnit af Ekstra Bladets podcast Dødens duo her

To tidligere sjælevenner har vendt sig mod hinanden i sag om to drab

ØSTRE LANDSRET: Det er en sag, der rummer seksuelle udskejelser, et tæt forhold mellem to mænd, der nu har vendt sig mod hinanden i kampen mod en dom for to brutale drab, og og chatbeskeder med temaer som jagt, sex og seriemordere.

Og nu er der også kommet 'bad standing' på bordet.

Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen ligner på overfladen et umage par. Men de var meget tætte, indtil straffesagen kom imellem dem. Privatfotos

Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen blev begge idømt livstid for drabene på Kiehn Georg Andersen og Poul Frank Jørgensen i deres hjem på Vestsjælland med to måneders mellemrum i april 2019.

Søren Elo Pedersen startede med at erkende begge drab alene i grundlovsforhøret, men har siden skiftet forklaring flere gange.

Han erkender nu, at han var med ude hos Kiehn Georg Andersen, men siger, at det var Stefan Danielsen, der begik drabet, mens han nægter at have været ude hos Poul Frank Jørgensen. Stefan Danielsen nægter at have noget som helst med drabene at gøre.

Problemer med 'Familien'

I landsretten gav Stefan Danielsen udtryk for, at han på bagkant af drabene havde fundet ud af, at Søren Elo Pedersen var kommet i bad standing hos to grupper, hvoraf han betegner den ene som 'Familien'.

Og han havde en formodning om hvem, der kunne være involveret i drabene sammen med den tidligere kammerat.

- Jeg har ikke lyst til at nævne dem højt, for jeg er pissebange for de mennesker, sagde Stefan Danielsen med pludselig gråd i stemmen og tilføjede, at han gerne ville skrive navnene til nævninge og dommere.

Da anklager Emil Folker spurgte, hvorfor han ikke havde nævnt det før, hvis det kunne rense ham, sagde han, at han havde givet navne til politiet tidligere.

Og det var også kun et gæt, at det kunne være de personer, der i virkeligheden var involveret.

Han beskrev en episode, hvor Søren Elo Pedersen kom hjem og var blevet tæsket og skåret med et fint blad ned over ansigtet.

Her skulle han ifølge Stefan have fortalt, at han var kommet i bad standing hos dem, han kalder 'Familien'. Angiveligt fordi han havde smidt nogle 'familiesmykker' væk, og det skulle han 'dømmes' for.

- Så bliver han kendt skyldig i det, og det er en fra familien, som får lov til at udføre den straf. Den person kan vælge at være nådig eller decideret slå ham ihjel. Den person vælger at være nådig, for så står Søren i gæld til ham, lød Stefan Danielsens beskrivelse.

Ændrede forklaringer

Den forklaring er ny i forhold til byretten. Her sagde Stefan Danielsen, at Søren i længere tid havde haft en fast relation til bestemte, kriminelle organisationer, men at han ikke ville definere det nærmere, fordi han frygtede for sin egen og sin families sikkerhed.

Søren Elo Pedersen har undervejs ændret forklaring flere gange, hvor han først sagde, at han begik drabene sammen med en unavngiven person og senere pegede på Stefan Danielsen som drabsmanden.

Søren Elo Pedersen har endnu ikke afgivet forklaring i ankesagen.

I byretten fortalte han, at han havde fået en dummebøde på 100.000 kroner, fordi han var blevet uvenner med en, og at han var bange for sin families sikkerhed.

I skyldkendelsen lagde retten til grund efter de tiltaltes forklaringer, at Søren Elo Pedersen i foråret og forsommeren 2019 havde økonomiske problemer, herunder en større gæld til nogen i det kriminelle miljø.

Der ventes dom i sagen 27. februar.