Drabstiltalt præst kan slippe for detaljer

Erfaren advokat: Giver mulighed for at pynte på sandheden

Ifølge den erfarne forsvarsadvokat Mette Grith Stage er det langt fra atypisk for en drabstiltalt at gå fra at nægte sig skyldig til pludselig at tilstå:

- Jeg har også engang haft en drabssag, hvor min klient der var en, der tilstod at have slået sin kone ihjel, og det kørte som en tilståelsessag, fordi han havde et ønske om at få sagen hurtigere igennem. Selvom min klient startede med at nægte sig skyldig, tror jeg godt, han kunne se, at han ville ende med at blive dømt. Samtidig vil man, når man har børn, gerne spare dem for, at de triste og uhyggelige forhold, der jo typisk følger med en drabssag, bliver udbasuneret i pressen over måske 14 dage.

Enhver i Thomas Gotthards situation vil således i Mette Grith Stages øjne under en tilståelsessag i det hele taget have mere kontrol over, hvad der kommer frem eller ikke kommer frem.

- Anklageren vil helt sikkert ikke acceptere, at han siger 'hun angreb mig, og det var selvforsvar', for så er det ikke en uforbeholden tilståelse. Men han har stadig mulighed for at pynte lidt på det, når det er en tilståelsessag. Man kan for eksempel sige noget med 'jeg har været under et meget meget stort pres i lang tid, og hun havde virkelig i en lang periode behandlet mig dårligt', uden at han kan blive modsagt af eksempelvis vidner. Men der er selvfølgelig grænser for, hvad anklagemyndigheden kan acceptere af 'undskyldninger'.

Mette Grith Stage finder ikke anklagemyndighedens ønske om først at afholde et indenretligt forhør bag lukkede døre for derefter at få sagen hurtigt overstået med en tilståelse helt usædvanlig.

- Det er særligt i sager af alvorlig karakter, hvor man ikke har tilståelsen i fuldt omfang til politiet, at man starter med at begære dørlukning. Både anklageren og forsvareren, går jeg ud fra, forventer, at han aflægger en tilståelse. Men indtil man har den tilståelse til retsbogen, kan anklageren ikke med sikkerhed vurdere, om sagen rent faktisk kan køre som tilståelsessag. Hvis der sker det, at han sidder og siger en masse, men alligevel ikke tilstår, så er anklagemyndigheden ikke interesseret i, at den forklaring kommer ud til offentligheden. For så skal man lige pludselig tilbage og lave et anklageskrift med vidner og bevisfortegnelser, og så duer det ikke, at de vidner på forhånd kender hans forklaring, fordi den er afgivet for åbne døren og refereret i pressen.

- Hvis vi forestiller os, at han pludselig kommer med en vild forklaring, hvor han siger, at han har en masse vidner, og det, der skete, var sådan og sådan og sådan. Hvis pressen så skriver det ned, så kan de 'vidner' jo indrette sig efter hans forklaring. Og det hele har kørt for lukkede døre indtil videre, og når der har været besøgs- og brevkontrol, så duer det ikke, at han kommer med en forklaring, som gud og hvermand får indsigt i, og så bagefter skal der vidner ind i sagen.

En anklaget i en straffesag behøver som udgangspunkt hverken at udtale sig eller at tale sandt. Og blive det, som anklagemyndigheden ønsker det med først dørlukning og derefter dom efter en tilståelse, er det langt fra sikkert, at Thomas Gotthard selv vil sige noget i den sidste del af retsmødet, som vil ære for åbne døre

- Hele hans forklaring behøver ikke at blive læst op eller gengivet, men både anklager og forsvarer vil selvfølgelig procedere på noget af det, han har sagt, så man vil i hovedtræk kunne udlede, hvad der er blevet sagt.