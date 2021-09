Drabstiltalt: Rockers tæskehold dræbte Nicoline

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Mens en 18-årig teenager sad chokeret og gemte sig i en have bag en ejendom i Køge, blev hans veninde, den 20-årige Nicoline Plintic, i huset indenfor overfaldet, slået og kvalt af et tæskehold, som var blevet sendt afsted af en hårdkogt rocker.

Sådan lød forklaringen fra teenageren selv i Retten i Roskilde torsdag.

Han er sammen med en 23-årig kammerat tiltalt for drabet, men begge nægter sig skyldige, og mens anklagemyndigheden mener, at det var teenageren, der udførte selve drabet om eftermiddagen 14. juli sidste år, afviser han altså overhovedet at have været til stede, da drabet skete.

Drabet fandt sted i dette hus, hvor en række unge mennesker boede i en slags kollektiv. Foto: Kenneth Meyer

Drabstiltalt slog alarm: 'Min kammerat har slået en ihjel'

Det lyder voldsomt

- Jeg er tyve meter nede i haven. Jeg kan hører, de rumsterer derinde. Det lyder voldsomt. Jeg er i chok. Jeg sidder og gemmer mig, forklarede han blandt andet, mens han sad sad iført mørkt tøj og lyse sneakers i midten af retslokalet. Han er slank og med kort hår. I modsætning til den medtiltalte har han et danskklingende navn.

Den 'hårdkogte rocker' - angiveligt et fuldgyldigt medlem af Satudarah - kom dagen igennem til at spille en central rolle i sagen. Hans navn 'Karim Albino' gik igen flere gange i løbet af retsmødet. Ifølge teenageren, som i dag er 19 år, var det denne rocker, der sendte nogle mænd til Københavnsvej for at give Nicoline en lærestreg. Og det var hans tæskehold, der tævede hende.

Opdigtet rocker?

Anklagemyndigheden mener imidlertid slet ikke, at Karim Albino eksisterer. Den 19-årige har da heller aldrig mødt ham, men han forklarede i retten, at han har talt i telefon med ham på drabsdagen.

Anklager Kirsten Jensen har til hensigt i løbet af sagen at bevise, at Karim i virkeligheden er identisk med den anden tiltalte i sagen. Den 23-årige var beviseligt i Jylland, da drabet fandt sted, men han er tiltalt for at have været med til at planlægge drabet og for blandt andet at have skrevet til teenageren: 'Skaf hende af vejen'.

Indledningsvist under sin afhøring forklarede den 19-årige, at han og Nicoline Plintic lærte hinanden at kende, da de begge flyttede ind i ungdomsboligerne i Køge 1. marts 2020. Der var tale om et nybyggeri, så alle flyttede ind samtidig.

I retten betegnede han dem som venner.

Nicoline Plintic var tømrerlærling, og hun elskede sit fag. Foto: Privat

- Vi sås et par gange om ugen, lød det fra teenageren, der stort set gennem hele afhøringen besvarede anklager Kirsten Jensens spørgsmål med korte sætninger. Mange ting kunne han ikke huske, fordi det er 14 måneder siden, at hans veninde blev dræbt.

Således måtte der en hel række spørgsmål til for at få afklaret, at de to sås både til fest og i dagtimer, at de tog kokain sammen, og at de også solgte kokain sammen via beskedtjenesterne snapchat og Wickr. Både fra deres ungdomsbolig og lejligheden på Københavnsvej, ligesom de begge, ifølge den tiltalte, kørte ud med kokain til deres kunder. Det var den 19-årige, der var øverst i hierakiet, og han uddelegerede opgaver til Nicoline.

- Hvordan fik I stofferne?, spurgte anklageren.

- Dem købte vi.

- Af?

- En ven

- Er det en ven, du vil nævne navnet på?

- Nej.

Ville tjene flere penge

Om tiden op til 14. juli forklarede den 19-årige, at det var meningen, han skulle til at sælge stoffer for rockeren for at tjene flere penge, end han gjorde med sin daværende leverandør.

Den timelange afhøring berørte blandt andet en del korrespondancer på sociale medier, herunder med den 19-åriges kæreste, den 23-årige medtiltalte samt en bruger, der angiveligt er Karim, og som skulle være bror til den 23-åriges kone.

Af disse samtaler fremgår det, at der opstod en konflikt om narkosalget, og både den 19-årige og Nicoline Plintic ragede uklar med rockeren. De skulle begge have 'en omgang' (tæsk, red.), for at snakke over sig, og Nicoline skulle sættes på plads.

Lørdag eftermiddag 14, juli ventede de to unge mennesker derfor i lejligheden på, at et tæskehold skulle komme, forklarede den 19-årige.

- Hvorfor flygter I ikke, spurgte anklagerne igen og igen.

- Hvor skulle vi tage hen? Så ville de jo bare finde os, og det ville blive værre, svarede den 19-årige, som flere gange gentog, at han var klar til at få det overstået og tage imod de tæsk.

Flygtede fra stedet

Da to hærdebrede, delvist maskerede mænd, ifølge hans forklaring, kom ind i lejligheden, tog han dog i stedet benene på nakken.

- De farer hen over os begge. Den ene når lige at tage fat i armen på mig. Jeg husker, at jeg slår ham i hovedet, og så løber jeg ud og gemmer mig i haven, lød det i retten.

Efter omkring 10 minutter gik han tilbage og fandt Nicoline Plintic 'gennemsmadret' og livløs.

- Jeg tjekker, om hun er død, og så går jeg en lille smule i panik, sagde den 19-årige, som tog et billede af den unge kvinde, og sendte til den 23-årige med ordene 'E du stolt nu'.

I dag kan han ikke forklare, hvorfor han gjorde det, udover at det var fordi den 23-åriges ven, stod bag det.

Trak pose over Nicolines hoved

I stedet for at ringe 112 trak den 19-årige en Netto-pose over Nicolines forslåede ansigt. Han tog derefter et bad, inden politiet dukkede op 16.04.

Anklageren blev ikke færdig med afhøringen af den 19-årige, inden retsmødets afslutning. Sagen fortsætter 29. september.

Den 23-årige som også nægter sig skyldig, sad tavst dagen igennem og lyttede til sin tidligere bedste vens forklaring. Han hang hen over bordet med overkroppen, og gemte flere gange hovedet i armene. Via sin forsvarer har han tilkendegivet, at han formentlig ikke vil udtale sig.

I tilfælde af dom vil anklagemyndigheden kræve den 23-årige anbragt på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.