Drabstiltalt slog alarm: 'Min kammerat har slået en ihjel'

’Skaf hende af vejen’

Anklagemyndigheden mener, de to mænd planlagte at myrde Nicoline Plintic, og at det er den dengang 18-årige teenager, der udførte selve handlingen.

Få timer før drabet – klokken 12.33 –havde de to mænd kontakt på Messenger. Her skriver en ældste ifølge tiltalen direkte: ’Skaf hende af vejen’.

På beskedtjenesten Wickr skal han have tilføjet noget i retning af, at han vil sende to personer fra Satudarah ud for at fjerne kvinden, efter hun er blevet slået ihjel.

Det sidste sker dog ikke.

Men efter Nicoline Plintic er død, sender teenageren ifølge anklageskriftet et makabert billede af offeret til sin medtiltaltes snapchat og Wickr-profil med teksten ’E du stolt nu’.

Beskederne giver Nicoline Plintics mor, Maria Plintic, kuldegysninger.

– Det er rigtig, rigtig ubehageligt. Den dag gik jeg og malede lidt på huset, og tanken om, at de samtidig har siddet og skrevet om, hvad de ville gøre med min datter – mens jeg har gået og været fuldstændig uvidende om, hvad der skulle ske – det er simpelthen så surrealistisk. Virkelig ubehageligt.