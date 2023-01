Drabstiltalt sosu: Fattet, men knuget af situationens alvor

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Fattet, men også knuget af situationens alvor blev en 60-årig sosu-hjælper onsdag formiddag ført ind i retssal G i domhuset i Randers.

Kvinden, som er både mormor og farmor, er tiltalt for at have begået drab og syv drabsforsøg mod beboere på Plejecentret Tirsdalen i Randers, hvor hun har været ansat gennem en årrække.

Fra onsdag og 12 retsmøder frem sidder hun på anklagebænken i den højst usædvanlige sag, som hun nægter sig skyldig i.

På nævningesagens første dag har specialanklager Jesper Rubow i sin forelæggelse lagt vægt på de bevis-temaer, der kommer op. Blandt andet hvorvidt den 60-årige tiltalte gav de pågældende beboere på plejecentret farlig medicin, som ingen af dem var blevet ordineret.

Og - i givet fald: Havde hun til hensigt at tage livet af dem?

Torsdag er afsat til at høre den længe ventede forklaring fra den drabstiltalte kvinde, som har siddet fængslet siden 14. marts sidste år.

Der falder dom i slutningen af februar.

