Drabstiltalt sosu-hjælpers mand: Hun er grundstenen i familien

Drabstiltalt sosu-hjælpers mand forklarer i retten, at hans kone er den, der holder sammen på stort og småt i familien. Hemmelig rumaflytning under besøg i arresten

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Siden 14. marts sidste år har hun siddet i arresten i Randers. Men indtil da har hun altid været den, der holder sammen på stort og småt i familien.

Det forklarede ægtemanden til den 60-årige sosu-hjælper, som er tiltalt for drab og syv drabsforsøg mod beboere på Plejecenter Tirsdalen i Randers, da han mandag blev afhørt i nævningesagen.

- Hun er grundstenen i familien. Det er hende, der holder sammen på det hele. Det gælder alle. Børn, børnebørn. Alle. Hvis for eksempel en er blevet syg, så bekymrer hun sig meget om det, sagde den tiltaltes mand, da hans drabstiltalte kones forsvarer Henrik Garlik stillede spørgsmål til ham i vidneskranken.

Havde det dejligt med de ældre

Han fortalte også, at han og hans kone hver aften, når hun kom hjem fra sin sene vagt på Tirsdalen Plejecenter, altid ’læssede af’ for sine oplevelser på arbejdet.

En 81-årig kvinde afgik 1. marts sidste år ved døden på grund af forgiftning med medicin, og tre andre var i livsfare men overlevede. Foto: Ernst van Norde

For det havde gennem et par år op til anholdelsen været hårdt for hende at opleve, hvordan nogle af beboerne på stedet ikke blev behandlet ordentligt af nogle af sosu-hjælperens kolleger, lod han forstå.

- Hun havde det dejligt med de ældre, men hun følte ikke, der generelt var styr på medicineringen på stedet. Hun havde det heller ikke godt med den måde, nogle af hendes kolleger tiltalte de ældre. Mange gange var hun ked af det, når nogen af dem havde talt dårligt til beboerne, forklarede han.

Nægter pillemisbrug

Forinden var ægtemanden blevet afhørt af specialanklager Jesper Rubow, som i sine spørgsmål blandt andet borede en hel del i, hvorfor den drabstiltalte tog medicin med hjem fra plejecentret.

Og om det var noget, hun selv indtog som et misbrug.

- Nej, ikke mig bekendt. Men hun har en gang imellem fået en af mine piller. Måske en gang om måneden, hvis hun havde problemer med at sove, sagde kvindens mand, som selv får en større mængde medicin som følge af en ulykke for nogle år tilbage.

Rumaflyttet i arresten

Det er kommet frem under sagen, at efterforskerne fra Østjyllands Politi har – med rettens tilladelse – lavet rumaflytning i arresten, når manden har været på besøg hos sin drabstiltalte kone.

Nævningesagen ved Retten i Randers er i dag nået til retsdag tre af i alt 12. Foto: Ernst van Norde

Med henvisning til det spurgte anklageren flere gange ind til, om der under besøgene havde været talt om, at ægtemanden ’skulle lyve lidt’ over for politiet, når han blev afhørt til sagen.

Det svarede han benægtende på.

Anklager Jesper Rubow har endnu ikke afspillet lydbidder fra rumaflytningen. Den del vil formentlig blive dokumenteret senere i nævningesagen, som kører over i alt 12 retsmøder med forventet dom 23. februar.

Tiltaltes mand var i sin forklaring inde på, at der må være kommet personer ind udefra på Tirsdalen i forbindelse med medicinering af de ældre, for hans kone har ofte fortalt ham om, hvor meget rod der var med medicinhåndteringen på stedet. Han tror ikke på, at hun har gjort noget forkert.

Der skal afhøres ikke færre end 40 vidner i sagen.

En af dem er dem er centerlederen på Plejecenter Tirsdalen, som ligeledes afgav forklaring mandag formiddag.

Begyndte at græde

Hun beskrev til indledning den tiltalte som en sød og omsorgsfuld kvinde. Hvorefter den 60-årige sosu-hjælper begyndte at græde stille.

Centerlederen forklarede senere i afhøringen, at hun havde undret sig stadig mere og var tiltagende mistænksom over, om den nu tiltalte havde forbindelse til usædvanlige hændelser på Tirsdalen.

Dels omkring de mange akutindlæggelser af livsfarligt syge beboere; dels i forbindelse med, at der i begyndelsen af efteråret 2021 på mystisk vis begyndte at forsvinde medicin fra medicinrummet på stedet.

Har aldrig oplevet noget lignende

Den mest alvorlige del - akut og livstruende opstået sygdom samtidig hos fire beboere - har hun aldrig oplevet før, forklarede hun.

- Jeg har aldrig været udsat for, at der skete så mange indlæggelser samtidig. Og jeg har været i det her system i 40 år, sagde hun.

Ekstra Bladet følger sagen ved Retten i Randers…