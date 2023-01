Drabstiltalt til kollega: ’Tak tak de overlever ikke’

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): En drabstiltalt sosu-hjælper, som er tiltalt for drab og drabsforsøg mod beboere på Plejecenter Tirsdalen i Randers, blev torsdag hårdt presset under anklagerens afhøring af hende.

På nævningesagens dag to borede specialanklager Jesper Rubow igen og igen i, hvorfor den tiltalte har lavet en google-søgning, som han mener er en søgning på præparat Baclofen, der blev fundet i kroppen på flere af de fire ofre i sagen.

Blandt andet hos den 81-årige kvinde, som 1. marts i fjor afgik ved døden, efter hun sammen med de øvrige to dage forinden var blevet indlagt akut med livstruende symptomer.

Første dag i den stort opsatte nævningesag, hvor en 60-årig kvindelig sosu-hjælper er tiltalt for drab og syv drabsforsøg på beboere på Plejecenter Tirsdalen i Randers, hvor hun arbejdede, er gået med anklagerens forelæggelse

Kontaktperson for alle ofre

Alle havde et eller flere medicinrester i blodet fra tre forskellige præparater, de ikke var blevet ordineret til at skulle have. Den tiltalte sosu-hjælper var kontaktperson for alle fire ramte beboere.

Anklageren borede også i en Messenger-korrespondance, den 60-årige kvinde havde med en kollega blot godt et døgn efter, at de fire beboere var blevet indlagt første gang.

Hvorfor skriver du: ’Tak tak hun overlever ikke’? ville Jesper Rubow vide.

- Jamen, jeg ved jo ikke, om de overlever. For jeg ved ikke, hvad de har fået. Og det dér ’tak’ jeg skriver, det er henvendt til min kollega for hendes omsorg, sagde hun.

Glad for beboerne

Udervejs i afhøringen gav hun gentagne gange udtryk for, hvor meget beboerne på Plejecenter Tirsdalen betyder for hende.

- Jeg var rigtig glad for beboerne. De har betydet så meget for mig, og jeg savner dem. Jeg var bare glad for at kunne gøre en forskel for dem, sagde hun.

Til gengæld var hun ikke glad for den måde, medicinhåndteringen skete på stedet. Hun mener, der var alt for lidt styr på det, og derfor fik beboerne ofte andres medicin, forklarede hun.

- Ingen lyttede til en sosu

Noget hun da også selv flere gange havde påpeget over for centerlederen, understregede hun.

- 'Jeg hører, hvad du siger'. Sådan lød det hver gang fra ledelsen, når jeg henvendte mig. Men der skete intet. Ingen lyttede til en sosu-hjælper, sagde den tiltalte, som nægter sig skyldig i tiltalen.

Da hendes forsvarer Henrik Garlik sidst på eftermiddagen fik lejlighed til at stille spørgsmål til sin klient, blev der tegnet et billede af den tiltalte som en kvinde, der bekymrer sig meget for sine medmennesker. Både sin nærmeste familie og fremmede, hun ikke nødvendigvis kender.

- Hvis du møder mig på din vej, og jeg kan se, at du trænger til det, så får du et knus. Det gælder alle. Sådan er jeg som menneske, sagde hun.

Har det forfærdeligt

Henrik Garlik spurgte sin klient, hvordan hun har det med sin situation som tiltalt i en sag om drab og syv drabsforsøg.

- Det kan slet ikke beskrives - så hårdt er det. Jeg har det så forfærdeligt og har aldrig prøvet noget lignende. Og så dét, at jeg ikke kan passe mit arbejde. Der er ikke ord for, hvor forfærdeligt det er, svarede hun.

Der ventes dom i nævningesagen i slutningen af februar.