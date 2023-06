Drabstiltalt til medfange: 'Hun fortjente at dø'

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Som vidne forklarede en mand, som i 2018 delte celle med den tiltalte mand i Borglit-drabssagen, torsdag i Retten i Glostrup at han i maj sidste år gik til politiet efter anholdelsen af den nu 29-årige mand.

Forklaringen var, at den nu tiltalte mand 'mange gange', havde sagt til celle-kammeraten i Vestre Fængsel, at han havde 'stukket én ihjel i en park'. Han husker ikke, om manden direkte nævnte Elverparken.

- Han sagde, at det var en kvinde, og at hun var gravid. Han sagde også, at hun fortjente at dø, sagde manden som vidne i drabssagen.

Truende og skræmmende

Manden beskrev den nu tiltalte mand som en flink fyr, der pludselig kunne skifte personlighed og blive 'truende og skræmmende'.

Louise Borglit kendte ifølge politiets oplysninger ikke i forvejen den mand, som nu er tiltalt for at stå bag drabet på hende tilbage i 2016. Den 32-årige kvinde var højgravid og var netop gået på barselsorlov, da hun blev stukket ned. Privatfoto

Det var vidnets kæreste, der opfordrede ham til at gå til politiet med sin viden efter den nu tiltalte mands anholdelse.

Han forklarede i retten, at han ikke gik til politiet tidligere, fordi han selv sad inde, og fordi han ikke i første omgang troede på udtalelserne.

De to mænd delte celle i Vestre Fængsel i syv måneder fra oktober 2017.

