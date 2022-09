Drabstiltalte deltog i skudoffers mindehøjtidelighed

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): De nægter sig alle skyldige i den alvorlige tiltale om at stå bag det brutale skuddrab på 31-årige Abdinur Mohamed Ismael i Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose en sen juni-aften forrige år.

Anklagemyndigheden er af en anden opfattelse.

Og fortsætter onsdag i nævningesagen ved Retten i Odense sin dokumentation, hvis formål – udover at udpege gerningsmændene til drabet – er at sammenstykke de tiltaltes fælles færden i dagene og timerne op til, under og efter det tidspunkt, da Abdinur Mohamed Ismael blev det uskyldige offer for to rivaliserende grupperingers skudveksling.

Dokumentationen fra senioranklager Brian Dybdal viste blandt andet, at tre af de i alt fire mænd, som er tiltalt for at have begået drabet, selv deltog i en mindehøjtidelighed for den mand, som blot 20 timer timer forinden på tragisk vis mistede livet, da han blev ramt af skud gennem hovedet.

Gerningsstedet er på parkeringspladsen i Egeparken i Vollsmose lige ud for ofrets eget hjem. Ved mindehøjtideligheden dagen efter deltog tre af de drabstiltalte selv. Foto: Finn Frandsen

Anklager: Det var ham, der skød

Skud, som angiveligt blev affyret af en af dem.

Flere hundrede Vollsmose-beboere deltog i mindehøjtideligheden for at sørge sammen og mindes Abdinur Mohamed Ismael, som blev dræbt på parkeringspladsen foran opgangene til Egeparken 150 og 152.

Førstnævnte var opgangen til ofrets eget hjem. Han, som på drabsaftenen netop var kommet hjem fra sin aftenvagt som lagerarbejder hos Coop i Hjallese, boede alene i en lejlighed på 2. sal.

Udover at dokumentere at mindst tre af de fire drabstiltalte selv deltog i mindehøjtideligheden for ofret dagen efter, har anklageren på sagens femte dag brugt tid på at fremlægge resultaterne af en række retsantropologiske undersøgelser, som Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet har foretaget for Fyns Politi i sagen.

Analyser viser legemshøjde

Undersøgelserne er lavet ved hjælp af analyse af flere optagelser fra overvågningskameraer i Vollsmose, hvor man har indarbejdet optagelserne i en 3D-model.

Formålet har været så vidt muligt at kunne fastslå legemshøjden på de personer, der indgår på optagelserne.

De pågældende personer er efter politiets opfattelse flere af de tiltalte – heriblandt den 23-årige mand, som anklagemyndigheden mener er ham, som med en 9 mm pistol i hånden affyrede det dræbende skud, der 24. juni 2020 klokken 23.49 ramte Abdinur Mohamed Ismael i den nederste del af munden, så han forblødte og døde få sekunder senere.

Den 23-årige tiltalte er markant lavere end de øvrige, som sidder på anklagebænken.

Få sekunder før et overvågningskamera tog dette billede i en mellemgang i Egeparken, blev Abdinur Mohamed Ismael dræbt. Foto: Fyns Politi

Gennem videoanalyserne af de fotograferede personer er Retsmedicinsk Institut kommet frem til, at en af dem har en højde i intervallet 154-164 centimer. Højst otte procent af den mandlige befolkning i Danmark har en legemshøjde i det interval.

Fem på anklagebænken

De fire drabstiltalte mænd er henholdsvis 20, 23, 23 og 27 år og alle fra Vollsmose.

En 33-årig mand er også tiltalt. Han har i modsætning til de øvrige ikke siddet varetægtsfængslet i tiden op til nævningesagen, da han ikke er tiltalt for manddrab.

Tiltalen mod ham er blandt andet våbenbesiddelse samt tilskyndelse af flere af de øvrige til at møde bevæbnet op den aften, der endte med Abdinur Mohamed Ismaels brutale død.

Var i overhængende livsfare

Den 33-årige blev selv skudoffer ganske kort forinden. Han blev ramt af fem skud i overkroppen og hoften og var efterfølgende i overhængende livsfare.

Det har ikke været muligt for Fyns Politi med sikkerhed at fastslå identiteten på gerningsmændene til skuddene mod den 33-årige.

Der er afsat i alt 22 retsdage til sagen, som Ekstra Bladet fortsat følger ved Retten i Odense…