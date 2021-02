Drabstiltalts datter: Blev en anden når han drak

RETTEN I HELSINGØR: Den 56-årige T., der er tiltalt for drabet på lægen Charlotte Asperud 30. april 2019, har en lang række brudte relationer bag sig.

Hans datter bad om, at han ikke var i retssalen, mens hun afgav forklaring mandag.

Hun afbrød kontakten med faren i 2011, fordi hun opdagede, at han var begyndt at drikke igen.

- Jeg ved ikke, hvem han er, når han drikker, sagde hun.

- Er du bange for ham, spurgte anklager Bente Schnack.

- Ja, nu er jeg. Jeg var ikke bange for ham dengang, da han drak. Han glemte mig bare.

- Det er klart, at det er jeg nu, for nu har han slået en ihjel, svarede hun

.

Han nægter drab, men erkender vold med døden til følge. Anklagemyndigheden går efter at få ham idømt forvaring.

Gennem årene har den unge kvinde modtaget mange mails fra faren. Blandt anden om den kvinde, som han blev gift med efter datterens mor.

'Du skal beslutte, om du er med din far eller med smatsoen (hans anden hustru, red.)som er blevet totalt syg i hovedet. Tag dig sammen og hjælp din far. Han har brug for dig nu. Kh. far', lød en mail.

Det fremstod først som et hjemmerøveri, der var gået galt, da Charlotte Asperud blev fundet stærkt kvæstet. Senere er det kommet frem, at den tiltalte har været i kontakt med hende i forbindelse med en behandling på hospitalet. Foto: Ole Steen

I 2013 sendte han en mail, hvor han skældte ud over, at hun 'valgte at tro på' hans anden hustru i en sag, hvor han blandt andet endte med at blive dømt for at overtræde sit tilhold.

Ekskones politikæreste: - Hun var bange for at blive slået ihjel

'Jeg er i krig, og jeg vinder altid. Om man så er min datter eller nogen som helst anden, så vil man blive stillet til ansvar. Også du, min elskede datter. Kærlig hilsen din (måske) far'.

- Jeg tænkte i den periode, at det var ligesom at få postkort fra en parallelverden. Jeg ved ikke, hvad det var for en verden, han levede i. men det var ikke den samme som min, forklarede datteren i retten.

Dommen ventes 23. februar.