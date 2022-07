Dræbt af politiet: 46 skudsår

Endnu en sag om overdrevet brug af vold af det amerikanske politi mod sorte har ramt USA.

Den 25-årige Jayland Walker blev skudt adskillige gange 27. juni efter en biljagt.

Ifølge obduktionen havde Jayland Walker over 60 skader på kroppen. 46 af dem var skudsår eller rifter forårsaget af et projektil.

Holdet, der stod bag obduktionen, siger ifølge BBC, at det store antal af skudsår gør det umuligt at vurdere, hvilket skud som tog livet af Jayland Walker. Et enkelt projektil kan godt have forårsaget flere skader, lyder det uddybende.

En ung mand forlader grædende Jayland Walkers begravlese i Akron, Ohio. Foto: Ritzau Scanpix

Skød mod politiet

Begivenhederne udspandt sig tidligt om morgenen 27 juni, hvor politet forsøgte at bringe Walkers bil til standsning på grund af mangler på bilen.

Det udviklede sig til en seks minutter lang biljagt.

Den sortklædte gruppe protesterer, imens de bevæger sig mod Jayland Walkers begravlese. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge politiet i Akron affyrede Walker et enkelt skud mod politiet 40 sekunder inde i biljagten, og det var grundlaget for, at man kort tid efter skød mod den 25-årige sorte mand.

Efter en kort jagt til fods, skulle Walker have stoppet op og vendt sig mod betjentene. De otte betjente på stedet har i deres forklaring sagt, at de troede Walker var bevæbnet og var på vej til at skyde mod dem, og derfor affyrede de deres våben.

Politiet har efterfølgende delt video af episoden fra betjentenes body-cam.

Walker var ubevæbnet, da han blev skudt. I Walkers bil fandt man en enkel pistol, der ikke var ladt.

'Retfærdighed for Jayland,' står der på de sorte trøjer, som flere demonstranter var iført. Foto: Ritzau Scanpix

Stemningen i Walkers hjemby Akron er nu på kogepunktet.

Familien til Jayland Walker har udtalt, at skuddene mod Jayland Walker var unødvendige og en overdreven brug af vold. Et budskab flere tusind demonstranter på tværs af USA er enig i.

Fredag aften blev der erklæret udgangsforbud i Akron efter store fredelige protester.

'Walker havde aldrig gjort noget ulovligt i sit liv. Ingen kriminalitet af nogen slags,' sagde Bobby Dicello, der er advokat og repræsenterer Walkers familie, ifølge CNN.

De otte betjente, der var involveret i biljagten og det efterfølgende skyderi, er alle suspenderet og hjemsendt fra deres arbejde.