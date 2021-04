Dræbt af politiet: Sammenstød for tredje dag i træk

For tredje dag i træk har der været voldsomme sammenstød mellem demonstranter og politifolk i en forstad til den amerikanske millionby Minneapolis.

Det skriver CNN.

Urolighederne kommer i kølvandet på, at den unge sorte mand Daunte Wright blev skudt og dræbt af en politibetjent, der tog fejl af sin strømpistol og almindelige pistol.

Politiet beskyttet deres eget hovedkvarter i Brooklyn Center. Foto: Ritzau Scanpix/STEPHEN MATUREN

'Justice for Dante'

Demonstranter gik natten til onsdag dansk tid gennem byens gader med sloganet 'Justice for Daunte' (retfærdighed for Daunte, red.) og det velkendte 'Black Lives Matter'.

Det startede som en rolig demonstration, men hen mod aftentimerne blev det mere voldsomt.

Ifølge politiet har man anholdt op mod 60 personer, og man anvendte blandt andet røggranater og peberspray mod demonstranterne.

Anklager i gang

Lige nu er anklagemyndigheden i Minneapolis i gang med at afgøre, hvorvidt der skal rejses sigtelse mod betjenten, der affyrede det dræbenede skud mod Daunte Wright.

- Jeg håber at kunne have en beslutning om sigtelse klar i morgen, lød det tirsdag eftermiddag amerikansk tid fra Washington Amts anklager Pete Orput.

- Jeg har lige modtaget enormt mange dokumenter og med nok kaffe, har jeg noget klar i morgen.

Foto: Ritzau Scanpix/MARK MAKELA

Tog fejl af pistol

20-årige Daunte Wright blev dræbt, efter han blev stoppet i sin bil af den hvide, kvindelige betjent Kim Potter.

Videooptagelser fra hændelsen viser en betjent, som forsøger at give Wright håndjern på ved siden af bilen, før han slipper fri og sætter sig ind i bilen igen.

På det tidspunkt råber en kvindelig betjent, at hun vil 'bruge strømpistolen' mod ham, men skyder ham med et enkelt skud fra sin rigtige pistol i stedet.

Politichef Tim Gannon har forklaret, at Potter tog fat i sin normale pistol i stedet for strømpistolen ved en fejl.

Både Potter og Gannon har trukket sig fra politistyrken i Minneapolis efterfølgende.

Nationalgarden er ligeledes til stede i forstaden Brooklyn Center. Foto: Ritzau Scanpix/Scott Olson

Tæt på Floyd-drab

Det voldsomme drab fandt sted, samtidig med at retssagen mod den tidligere betjent Derek Chauvin, der er anklaget for drab på den sorte mand George Floyd, er i gang i Minneapolis.

Daunte Wright blev skudt cirka 16 kilometer fra det sted, hvor Floyd mistede sit liv i forbindelse med en anholdelse i maj 2020.

Byens borgmester Mike Elliott har indført et udgangsforbud fra tidligt aften til klokken seks den efterfølgende morgen.

