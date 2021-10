Dræbt af skud på første arbejdsdag

Politimanden Dylan Harrison er blevet skudt og dræbt på sin første arbejdsdag for Alamo Police Department i Weeler County, Georgia.

Det skriver CNN.

Efter sigende fandt den brutale skudepisode sted natten til lørdag klokken 01:00 amerikansk tid ude foran politistation i Alamo, hvor den blot 26-årige tjenestemand mistede livet.

Ifølge CNN sagde Natalie Ammons, en talskvinde for Georgia Bureau of Investigation (GBI), lørdag, at man fortsat søger efter en mistænkt i sagen.

- Dette er stadig en aktiv undersøgelse, sagde Natalie Ammons til CNN.

GBI har udlovet en dusør på godt og vel 150.000 kroner for oplysninger, der kan føre til den ukendte gerningsmand.

De amerikanske myndigheder har også udsendt en såkaldt 'blå advarsel' på landsplan, hvilket indikerer, at gerningsmanden kan være til fare for samfundet.

Må Gud være med alle

Den 26-årige politimand efterlader sig en kone og et blot seks måneder gammelt barn.

Guvernøren i Georgia Brian Kemp udtrykte lørdag sin medfølelse med den lille familie.

- Tidligt i morges (lørdag, red.) blev en af vores politimænd i Central Georgia dræbt, mens han var på vagt. Vores tanker og bønner er hos betjentens familie, venner og kolleger ved Alamo Police Department. Må Gud fortsat være med alle, der beskytter og tjener, skrev guvernøren på sin Twitter lørdag.

Dylan Harrison havde siden 2018 arbejdet i det amerikanske politi og har i sin karriere tjent i Middle Georgia State University Police Department, Cochran Police Department, Dodge County Sheriff's Office og Oconee Drug Task Force.