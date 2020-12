Dræbt ansat på bosted blev ramt af flere knivstik

En mand, der bor på et bosted for voksne, er torsdag blevet varetægtsfængslet i surrogat for at have dræbt en ansat på bostedet Ørbækskilde.

Det har en dommer ved Retten i Holbæk afgjort, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Det var foran bostedet Ørbækskilde nær Fårevejle onsdag eftermiddag, at den 29-årige mand blev stukket med en kniv. Han blev efterfølgende fløjet til hospitalet, hvor en læge erklærede ham død.

Manden blev ifølge politiet knivdræbt af en 19-årig beboer på det private bo-, behandlings- og udviklingstilbud.

Hvor mange gange han præcist blev stukket, er endnu ikke klarlagt, men politiet oplyser efter et ligsyn torsdag, at der er tale om 'flere stik'.

Torsdag klokken 13 kom beboeren for en dommer, der altså har vurderet, at der er grundlag for at fængsle den 19-årige for forbrydelsen.

Det fremgår ikke af politiets opslag, hvordan den 19-årige forholdt sig til anklagerne mod ham. Han kærede dog ikke kendelsen om fængsling frem til 26. januar.