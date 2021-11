Dræbt bloggers kæreste begik selvmord

23-årige Brian Laundrie, som blev fundet død i en naturpark i Florida 20. oktober, har taget sit eget liv.

Det oplyser Laundrie-familiens advokat ifølge BBC.

Brian Laundrie var forlovet med den amerikanske blogger Gabby Petito, som blev fundet dræbt 19. september i Wyoming. Hun var blevet kvalt.

Jagtet af politiet

Efterfølgende har Laundrie været genstand for en omfattende menneskejagt i mere end en måned, før politiet altså fandt ham død. Hans lig var så ilde tilredt, at han måtte identificeres ved hjælp af tandaftryk.

Han blev ikke direkte anklaget for drabet på sin kæreste, men blev betegnet som en 'person af interesse' for efterforskningen. Familien fortalte senere politiet, at han var vendt hjem fra parrets roadtrip uden Gabby Petito 1. september.

- Chris og Roberta Laundrie er blevet informeret om, at dødsårsagen var et skud. Og måden han døde på, var selvmord, siger familiens advokat.

Brian Laundrie optaget på en politibetjents kropskamera, da parret blev stoppet under deres fælles roadtrip gennem USA: Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Ville ikke adskilles

Drabet på Gabby Petito har haft international medieinteresse, fordi den 22-årige blogger var et offentligt kendt ansigt, og fordi sagen var omgærdet af mystik.

Parret dokumenterede deres roadtrip gennem amerikanske naturparker på sociale medier, og undervejs blev de stoppet af politiet, som havde fået en anmeldelse om partnervold fra en tredjepart.

Politiet offentliggjorde senere video fra betjentens kropskamera, hvor man kunne se en grædende Gabby Petito bekræfte, at kæresten havde taget fat i hende, men alligevel tryglede hun politiet om ikke at adskille parret.

Kort efter forsvandt hun sporløst.