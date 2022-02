Svensk politi spolerede i 2020 uhyggelige planer om at dræbe 36-årig mand foran sin familie. Fredag blev han dræbt i København

Ekstra Bladet

Drabsvåbnet var klart. En GPS under offerets bil afslørede hans færden. Nu havde de fundet ham på et Hotel i byen Ängelholm nord for Helsingborg.

Alt var planlagt ned til mindste detalje, men hvad gerningsmændene ikke vidste var, at svensk politi fulgte med i det skjulte.