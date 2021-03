Dræbt kvinde var skrækslagen for sin eks-mand

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 62-årig kvinde fra Horsens var skrækslagen for sin eks-mand, der ifølge politiet skød og dræbte hende lørdag morgen ved parrets tidligere fælles hus på Chr M Østergaards Vej, hvor han nu boede alene.

Drabet skete i forbindelse med en bodeling, hvor kvinden var mødt op i selskab med parrets to sønner, der begge overværede drabet.

En kilde fortæller til Ekstra Bladet, at kvinden de seneste måneder havde været bange for eks-manden, og at politiet havde inddraget hans i øvrigt lovlige jagtvåben.

Kvinden blev tilsyneladende skudt ved indkørslen til naboens carport, hvor politiet rejste et telt, mens teknikere og retsmediciner arbejdede. Foto: Claus Bonnerup

Hvilket våben den 61-årige mand så brugte ved drabet kort efter klokken 08.19 ønsker efterforskningsleder Lars Peter Madsen, Sydøstjyllands Politi, ikke at svare på.

Det fremgår af den 61-åriges Facebook-profil, at han er jagtinteresseret.

Kvinden har flere gange anmodet politiet om hjælp, fordi hun var nervøs for, hvad eks-manden kunne finde på, fortæller kilden.

Politiet ønsker ikke at udtale sig om efterforskningen.

Fremstilles i retten søndag morgen

Den 61-årige fremstilles klokken 8 søndag morgen i Retten i Horsens, sigtet for drabet. Hans stilling til sigtelsen kendes ikke.

- Vi har endnu ikke afhørt ham, men det sker inden retsmødet, siger Lars Peter Madsen.

Sydøstjyllands Politi vil som vanligt anmode om dørlukning i grundlovsforhøret 'af hensyn til efterforskningen'.

Parret flyttede hver til sit midt i januar i år. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tog truslerne mod kvinden til herefter, og hun opholdt sig i en periode på et krisecenter.

Den 62-årige havde i mange år arbejdet som klinikassistent hos en tandlæge i Horsens.

Sydøstjyllands Politi modtog kl. 08.19 et opkald fra et af de familiemedlemmer, der sammen med den 62-årige kvinde var kommet ud til huset for at få gennemført bodelingen.



Under opkaldet til politiets vagtcentral foretog politiet en vurdering af 'konfliktniveauet' i den konkrete situation.

Den mundede ud i, at der skulle sendes en patrulje til stedet. Men inden politiet nåede frem, blev drabet begået.

Forsøgte hun at flygte?

Sydøstjyllands politi vil intet sige om de nærmere omstændigheder. Men meget tyder på, at den 62-årige forsøgte at flygte fra eks-manden, men hun blev skudt i indkørslen til naboens hus.

Politiet rejste et stort hvidt telt i naboens indkørsel, hvor liget lå, så teknikere og retsmediciner kunne arbejde i fred. Hoveddøren til den formodede gerningsmands hus stod åben, oplyser Ekstra Bladets mand på stedet.

Den 61-årige mand blev anholdt på stedet straks patruljen nåede frem.

Sydøstjyllands Politi kontaktede selv straks Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, fordi drabet skete efter at politiet var blevet kontaktet og på vej til stedet. DUP skal nu undersøge, om politiets vagtcentral har disponeret korrekt i sagen.