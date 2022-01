Dræbt mand identificeret efter mystisk forløb

Det var en 46-årig mand, der døde i trafikulykken på Selinevej nær Amagermotorvejen mandag morgen.

Mandens pårørende er nu underrettet.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Der var en del mystik i forbindelse med hændelsesforløbet op til ulykken mandag.

Sagen blev overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, fordi politiet tidligere samme dag havde været i kontakt med den nu afdøde mand. Det var politiet, der bragte ham til området forud for ulykken.

Helt konkret havde en patrulje kørt ham til Sydhavnen, hvor han blev sat af ved et busstoppested.

Politiet har ikke givet nogen nærmere forklaring på, hvorfor de var i kontakt med manden inden ulykken.

DUP bekræftede mandag, at de havde fået overdraget sagen.

Tirsdag har de oplyst Københavns Politi, at DUP ikke skønner behov for at iværksætte en undersøgelse.