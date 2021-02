Dræbt og parteret: Samler ind til Freyjas børn

Mor er blevet dræbt. Far sidder fængslet for at slå hende ihjel.

Tragedien kunne nærmest ikke være større for Freyja Egilsdottir Mogensens to små børn og hendes bonussøn.

Ud af sorg og afmagt og i forsøget på at gøre en lille bitte forskel for de tre børn, hvis verden med ét er blevet væltet omkuld, har tre venner til den 43-årige dræbte kvinde nu taget initiativ til en indsamling til fordel for dem.

Den har i skrivende stund rundet 76.000 kroner.

- Det, de tre børn, går igennem nu, er fuldstændig forfærdeligt, og vi vil hjælpe dem, så meget vi kan. Det er vigtigt for os, at de har noget fremadrettet, siger Steffen Petersen om baggrunden for, at han sammen med to andre torsdag aften besluttede at samle penge ind.

Tidligere dømt for drab

Freyja Egilsdottir Mogensens 51-årige eksmand har erkendt, at han slog hende ihjel, men først meldte han hende savnet. Hendes arbejdsgiver fik også en sms om, at hun var sygemeldt.

Fakta om drabssagen Freyja Egilsdottir Mogensen blev sidst set torsdag kl. 23.30, da hun fik fri fra arbejde på Stenslundcentret i Odder Lørdag fik vagtplanlæggeren en sms fra hendes telefon om, at hun var syg. Tirsdag meldte hendes tidligere samlever hende savnet, men allerede klokken 9.51 blev han anholdt, fordi mange ting ikke stemte. Senere på dagen efterlyste politiet Freyja offentligt. Onsdag oplyste politiet, at de havde fundet flere ligdele på kvindens bopæl, og at den tidligere samlever blev fremstillet i grundlovsforhør for kvælningsdrab og partering med sav. Han erkendte og blev varetægtsfængslet i fire uger. Vis mere Luk

Manden blev anholdt 2. februar.

Siden kunne Ekstra Bladet afsløre, at den 51-årige it-ekspert i 1995 dræbte en anden kvinde, som var mor til hans dengang to-årige søn.

Ikke den første: Freyjas morder har dræbt før

Det vidste Freyja Egilsdottir Mogensen godt, da hun 7. september 2013 giftede sig med manden.

Ifølge gruppen bag indsamlingen tog hun hans søn til sig som sin egen. Derfor er det nu anden gang, at den unge mand mister en moderfigur til samme morder.

- Freyja var en utrolig sød kvinde. Hun var altid den, der hjalp os andre. Hun tænkte ikke på sig selv, og hendes børn betød ALT. Hun var virkelig mor med stort M, fortæller Steffen Petersen, som mødte og blev venner med Freyja Egilsdottir Mogensen på sosu-uddannelsen.

Gift på magisk dato: Nu har han også dræbt Freyja

Forsvinding gav ingen mening

Han var også ude at lede efter den 43-årige kvinde, da hun i første omgang blev meldt savnet.

Allerede på det tidspunkt tænkte han, at hendes forsvinden ikke gav nogen mening. Han havde været i sms-kontakt med kvinden ugen forinden, og der var intet at mærke på hende.

- Freyja var så livsglad. Hun var lige blevet uddannet, hun havde et godt job og hun var glad for sine børn. Dem ville hun aldrig forlade.

- Og hun ville heller aldrig have sygemeldt sig med en sms. Det kunne hun aldrig nogensinde finde på, lyder det.

Familien er fra Island

Gruppen bag indsamlingen har oprettet en Facebookside, hvor man kan læse mere om formålet.

Pengene fra indsamlingen går ubeskåret til de tre børn.

Steffen Petersen fortæller, at pengene ikke vil blive bundet på nogen måde. Børnene kan bruge midlerne allerede nu - for eksempel til flybilletter, hvis de skal til Island, hvor moderen er fra.

Han fortæller samtidig, at pårørende til Freyja også har sat en en indsamling i gang i Island, hvor det meste af hendes familie fortsat bor.

