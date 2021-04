Dræbt politibetjent var højtelsket familiefar

To politibetjente blev fredag såret under et angreb på Kongressen i Washington, USA, da en gerningsmand påkørte dem i en bil.

Den ene, en midaldrende familiefar ved navn William 'Billy' Evans, afgik efterfølgende ved døden.

William Evans var ansat ved Kongressens politi i 18 år. Ifølge The Washington Post var han derudover en vellidt og højtelsket familiefar, som boede i en rolig forstad til Virginia.

William Evans døde, kort tid efter han blev kørt til hospitalet. Foto: Ritzau Scanpix

Få timer efter, at William Evans blev dræbt, troppede hans kollegaer ifølge avisen op på familiens adresse, hev adskillige poser med mad og forsyninger ud af bagagerummet og bar det ind i huset.

Flere naboer trådte angiveligt også til og spurgte, hvordan de kunne hjælpe.

De naboer var The Washington Post taget ud for at tale med.

To dræbt ved Kongressen i USA - heriblandt en betjent

'Hans børn elskede ham'

En 91-årig nabo, Bob Epskamp, fortalte den amerikanske avis, at sidst, han havde talt med William Evans, var kort tid efter angrebet på Kongressen i januar, hvor omkring 140 betjente blev såret.

Her havde naboen sagt til William Evans, at 'han var glad for, at William var så heldig, at han ikke havde været på vagt den dag.'

At han så var på arbejde kun tre måneder senere, da endnu en tragedie udspillede sig foran Kongressen, kunne ingen have forudset.

En anden beboer i nabolaget, 60-årige Olga Baturina, fortalte, at 'hun aldrig ville glemme måden, Evans' børns ansigter lyste op, når de så hans bil køre ind i nabolaget.'

- Hans børn elskede ham bare, og de blev altid så glade for at se ham, sagde hun til avisen.

Dette bakkes op af et familiemedlem til Evans, Beth Terranova.

- Han var en fremragende far og en meget dedikeret politimand, fortæller hun til avisen.

Politi og nationalgarde var til stede efter angrebet. Foto: Eric Baradat/Ritzau Scanpix

Gerningsmand dræbt

Formand for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi har ifølge The New York Times kaldt William Evans en 'martyr for demokratiet.'

I et brev til sine kollegaer i Kongressen fortalte hun, at hun havde været i kontakt med den dræbtes familie.

'Jeg har overbragt vores bønner og kondolencer til hans mor, Janice, med tilbud om at hjælpe hende og betjent Evans' to børn, Logan og Abigail,' skriver hun og tilføjer, at hun ligeledes har tilbudt assistance til familien til den anden tilskadekomne betjent.

Under angrebet blev gerningsmanden skudt og dræbt af politiet, da han efter påkørslen sprang ud af bilen og trak en kniv mod betjentene.

Ifølge flere medier er der tale om en 25-årig mand, og det er endnu uvist, hvad hans motiv var.

Dog oplyser chef for Washingtons Politi, Robert Contee, at det ikke ser ud til at være terror-relateret.