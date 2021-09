Dræbt rappers tiltalte venner: Det var ikke en hashhandel

Drabstiltalt påstår selvforsvar

Onsdag forklarede den 42-årige, som er tiltalt for drabet på Shmur - at han dukkede op ved væddeløbsbanen med 1,8 millioner kroner i kontanter og havde en klar forventning om, at der skulle gennemføres en handel.

- De havde set pengene, og nu skulle vi se hashen. Pludselig står den ene med en pistol. Han råber, 'læg dig ned'. Der er ingen tvivl om, at det er mig og min kammerat, han mener, forklarede den 42-årige.

Også de personer, der er ved tilståelsessager allerede er dømt for deres rolle i hashhandlen, har utvetydigt forklaret, at planen var, at de mange kilo hash og det støre beløb skulle bytte hænder 22. juli sidste år i Aarhus.

46-årige Mike Birkholm Bruus har fået to år og seks måneders fængsel for at være mellemmand i hashhandlen. Han har selv forklaret, at det var ham der valgte travbanen på Observatorievejen i det sydlige Aarhus, og at han kort før klokken 19 ankom med den nu drabstiltalte og kontanter. Mødet udviklede sig ifølge ham til et 'røverisk overfald'.

Et vennepar bestående af en 45-årig hoteldirektør og en 41-årig familiefar har tilstået, at det var dem, der arrangerede handlen, og at de hver ville få 100.000 kroner ud af den.

Mens hoteldirektøren var på arbejde, mens handlen fandt sted, var den 41-årige til stede på travbanen. Han har forklaret, at hans opgave kun var at føre køber og sælger sammen, så ifølge eget udsagn satte han sig i et træskur, hvorfra han pludselig hørte skud.