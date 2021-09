Var tæt på at dø og blive brændt af allerede i 2016

Da Eddie Karl-Johan Christensen blev skudt og lagt på et bål i maj sidste år, var det ikke første gang, at han var centrum for brutal kriminalitet.

Allerede i oktober 2016 blev han gennembanket og stukket så læsterligt med en spids genstand, at han lå i koma i flere dage.