Dræbte ekskæreste og smed lig i flod: Nu er hun henrettet

Amber McLaughlins advokater håbede til det sidste, at straffen ville blive ændret til livstid i fængsel

For første gang i USA's historie er en transkønnet kvinde blevet henrettet.

Den 49-årige Amber McLaughlin blev natten til onsdag dansk tid henrettet med en giftsprøjte i delstaten Missouri. Det skriver flere udenlandske medier.

McLaughlin blev i 2006 idømt dødsstraf for mordet på sin ekskæreste, Beverly Guenther.

Det var før, at Amber McLaughlin skiftede køn.

Smed lig i flod

Drabet fandt sted i en forstad til byen St. Louis.

Her ventede Amber McLaughlin på, at ekskæresten fik fri fra arbejde, inden hun voldtog og dræbte Beverly Guenther og smed hendes lig i Mississippi-floden.

Forud for drabet havde Guenther anmodet politiet om et polititilhold mod McLaughlin for stalking.

Appellerede til guvernør

McLaughlins advokater håbede ellers til det sidste, at straffen ville blive ændret til livstid i fængsel.

Så sent som i december appellerede de til Missouris republikanske guvernør, Mike Parson, om at omstøde dødsdommen.

De argumenterede blandt andet med, at hendes problemer skyldtes en traumatisk barndom, som juryen ikke blev oplyst om, da sagen var for retten i 2003.

Den republikanske guvernør mødtes med advokaterne, men afviste anmodningen.

Sigtet for drab på fire venner chikanerede kvinder

Amerikansk politi sigter kriminologistuderende for fire drab