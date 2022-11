Dræbte én mand: Nu er 49 dømt til døden

En domstol i Algeriet har dømt 49 mennesker til døden for et brutalt drab på en mand, der var mistænkt for at have påsat en række brande

Det sendte chokbølger gennem befolkningen i Algeriet, da en række billeder af det brutale drab på 38-årige Ben Ismail blev delt på sociale medier i 2021.

Nu er der faldet dom i drabssagen, hvor ikke færre end 49 personer er blevet idømt dødsstraf, imens 38 andre er blevet idømt mellem to og 12 års fængsel.

Det skriver The Guardian.

Falske beskyldninger

Forud for drabet var omtrent 90 mennesker omkommet i voldsomme skovbrande, der rasede i Berber-regionen i landet. I den forbindelse skrev den nu afdøde Ben Ismail i et opslag på Twitter, at han ville rejse til området 320 kilometer fra sin bopæl for at give en hånd i forbindelse med brandslukningen.

Men ved ankomsten til landsbyen Larbaa Nath Irathen, der var særligt hårdt ramt af skovbrandene, blev han anklaget for at stå bag brandene. Og ud for en politistation på et centralt torv i byen, blev han slået ihjel af en stor gruppe mennesker, der slæbte ham ud af stationen og gik til angreb på ham.

Han blev blandt andet stukket med kniv, før der blev sat ild til ham.

Politisk aspekt

Retssagen var omfattende med over 100 tiltalte, der alle ifølge anklagemyndigheden spillede en rolle i det brutale drab.

Ifølge The Guardian var der også et politisk aspekt i retssagen, da fem personer in absentia blev dømt for at have været involveret i drabet og for at tilhøre eller støtte den forbudte separatistbevægelse MAK, som algeriske myndigheder har erklæret som værende en terrororganisation.