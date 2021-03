Dræbte Freyja mindet af vennerne: - Så uvirkeligt hun ikke er her mere

I torsdags blev den dræbte Freyja Egilsdottir Mogensen bisat fra Malling Kirke, og i dag samledes hendes gamle skolekammerater fra sosu-skolen i Skejby på kirkegården ved hendes gravsted for at tage afsked med den 43-årige sosu-assistent.

- Det er stadig meget uvirkeligt, at Freyja ikke er her mere. Det er ikke kun familien, der er i sorg, men også alle hendes venner, bekendte og kolleger. Nu har vi så på en måde kunnet sætte det punktum, som vi alle havde brug for.

Det siger Steffen Petersen, der gik på sosu-skolen i 2018 sammen med Freyja Egilsdottir Mogensen, efter mindehøjtideligheden, hvor vennerne lagde to store bårebukketter - den ene i Islands farver - ved urnegravstedet.

Her lå der i forvejen lå et hav af blomster fra bisættelsen i torsdags, hvor kun familien på grund af corona-restriktionerne kunne være til stede.

Freyjas klassekammerater og lærere havde samlet ind til bårebuketterne med båndene: 'Tak for mange gode minder. A3/18 SOSU'.

Steffen Petersen forrest med den ene af de to store bårebuketter, som Freyjas venner fra sosu-skolen havde samlet ind til. Foto: Claus Bonnerup

Har tilstået drabet

Freyja Egilsdottir Mogensens 51-årige tidligere samlever, der har myrdet før, sidder varetægtsfængslet for at have kvalt Freyja Mogensen og parteret liget med en sav. Han har tilstået.

Freyja Mogensen var mor til en datter på fem og en søn på 10 samt en 27-årig bonussøn.

Den 51-årige drabssigtede var far til de tre børn, som nu reelt har mistet både deres mor og far. Faderen risikerer nu en dom på livsvarigt fængsel, fordi han for 25 år siden også dræbte moderen til hans 27-årige søn.

Drabet på Freyja Egilsdottir Mogensen skete efter 28. januar, hvor hun, der var af islandsk oprindelse, forsvandt sporløst, da hun fik fri fra arbejde kl. 23.30 på et plejecenter i Odder.

2. februar blev hun offentligt meldt savnet, og politiet fandt ligdele gravet ned i haven ved hendes hus på Veilgårdsparken i Malling.

Samme dag blev den 51-årige anholdt, og dagen efter fængsles han i et grundlovsforhør, hvor han tilstod drabet.

23. november 1995 dræbte han sin 20-årige kæreste med 18 knivstik. Også dengang tilstod han og blev idømt 10 års fængsel. Kæresten var mor til den i dag 27-årige søn.

Stor tilslutning til indsamling

Bisættelsen i torsdags var kun for den nærmeste familie, der skrev på Facebook:

- Freyja blev bisat i går. Det var kun familien som var tilstede. Der vil blive afholdt en mindehøjtidelighed, hvor alle kan være med, når vi engang er på den anden side af Corona.

Steffen Petersen er en af initiativtagerne til en indsamling til de tre børn:

- Vi er lige nu oppe på 118.862 kr. Det er så flot. Hele Danmark har bidraget, og vi håber det kan give de tre børn lidt ekstra, for eksempel hvis de vil besøge Island, siger Steffen Petersen.

Indsamlingen løber til 5. maj.

Freyjas tidligere samlever er sigtet for drabet på hende. Han er tidligere dømt for et drab. Privatfoto

