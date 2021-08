Dræbte hustru: Her er mentalerklæringen

Den drabsdømte præst Thomas Gotthard var ikke sindssyg, da han dræbte sin kone, Maria From Jakobsen.

Det fremgår af den retspykiatriske erklæring fra retssagen, hvor den nu tidligere præst var tiltalt, og hvor han endte med at få 15 års fængsel.

Det beskrives, at han voksede op under gode forhold i Frederikssund sammen med sine brødre og familie, der blev skilt, da han var ni.

Efterfølgende boede han med sin mor.

Det fremgår af erklæringen, at han boede med sin kone i en ejerbolig i Frederikssund, og at de havde fællesøkonomi.

Af erklæringen fremgår det, at han er normalt begavet og hverken var påvirket af alkohol, hash eller narko, da han begik sin forbrydelse. Det beskrives dog, at at han i 2008 havde 'et korterevarende overforbrug af alkohol i forbindelse med en skilsmisse, og herudover konsulterede han for nogle år tilbage en psykolog få gange i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer.'

Det beskrives, at undersøgelsen konkluderer, at der ikke er tegn på psykose eller anden dybereliggende psykopatologi. Han er venlig og rolig, samlet og veltalende.

Han blev dog anspændt og utilpas, når samtalen faldt på drabet. Her svarede han afglidende og kortfattet, sådan at spørgeren i undersøgelsen derfor måtte stille de samme spørgsmål flere gange for at få et klar svar.

'Den psykologiske delundersøgelse peger som det mest fremtrædende på en dårligt integreret personlighedsstruktur, herunder en skrøbelig identitetsfølelse, ligesom observandens tækning i nogen grad synes impulsiv, hvorfor hans dømmekraft tidvis vil være kompromitteret,' lyder det i undersøgelsens konklusion.