Dræbte hustru - scorede pension: 'Anstødeligt'

Som talskvinde for 'Hjælp Voldsofre' finder bistandsadvokat Helle Hald det dybt problematisk, at man kan tjene på at slå sin partner ihjel

- Jeg finder det anstødeligt, at man på den måde får pension efter en, man selv har slået ihjel. Og det tror jeg også, der er mange andre, der gør.

Sådan lyder det fra Helle Hald, talskvinde for Hjælp Voldsofre og erfaren bistandsadvokat, efter at Ekstra Bladet lørdag afslørede, at morderen Thomas Gotthard har fået udbetalt sin dræbte hustrus arbejdsmarkedspension (ATP).

Bistandsadvokat Helle Hald er talskvinde for organisationen Hjælp Voldsofre. Polfoto

Ifølge kundedirektør i ATP, Jan Sabroe, blev alle regler fulgt, da et større pengebeløb sidste sommer blev overført til Maria From Jakobsens morders konto.

Udbetalinger fra ATP sker automatisk og udenom skifteretten, og kundedirektøren, som ikke har villet stille op til interview, erkender skriftligt over for Ekstra Bladet, at der ikke bliver screenet for de nærmere omstændigheder, når folk dør og ATP'en skal udbetales. Derfor har ATP ikke 'været i stand til at tage tilstrækkelige særlige hensyn'.

- Hvad har I tænkt jer at gøre for at undgå lignende tilfælde i fremtiden?

'Det er meget vanskeligt at sikre, at drabssager opdages i den automatiske proces, som sikrer, at langt de fleste får forsikringssummen udbetalt hurtigst muligt, men en løsning kunne være, at politiet underretter os i forbindelse med drabssager', lød det fra Jan Sabroe.

Ekstra Bladet har ikke kunnet få opklaret, hvor mange mordere, der modtager deres myrdede ægtefællers pension i forlængelse af drabet.

Helle Hald opfordrer nu til, at man sikrer, at det ikke sker igen.

- Det her er jo ikke bare et privat pensionsselskab. ATP er noget, vi som samfund har besluttet at indføre - at vi allesammen skal betale til. Derfor er det her en kærkommen lejlighed til at se på reglerne. Hvad enten det så kræver en lovændring eller at praksis skal laves om, lyder det.

Maria From Jakobsen forsvandt en efterårsmorgen 2020. Det var uforståeligt. Hun ville aldrig forlade sine børn frivilligt, sagde de, der kendte hende bedst. Privatfoto

Ministeren skal svare:

Peter Skaarup har allerede sagt til Ekstra Bladet, at han vil rejse ATP's behandling af Maria From Jakbosens pensionsmidler over for Nick Hækkerup (S):

– Jeg vil spørge justitsministeren, om det er almindelig praksis, for hvis det er korrekt håndteret af ATP, så har vi et problem, og så vil der være andre tilfælde, hvor det kan være sket. Og så skal der sørges for, at det bliver lavet om.

– Det er fuldstændig grotesk og godt nok krænkende for retsbevidstheden og ikke mindst for børnene, som står tilbage der og må se, at Gotthard får ret store midler udbetalt, som burde gå til dem. Det vil aldrig gøre det ud for tabet, men trods alt være et lille plaster på såret.

Det ultimative tillidsbrud. THomas Gotthard døber et af parrets to børn. År senere myrder han deres mor. Privatfoto

Løj for alle

Thomas Gotthard blev 3. august sidste år idømt 15 års fængsel for at myrde den 43-årige Maria From Jakobsen. Hun forsvandt 26. oktober 2020 og i knap tre uger spillede han den forladte ægtemand, mens han i det skjulte gjorde alt for at skaffe sig af med hendes lig.

Da han blev anholdt i midten af november nægtede han sig skyldig. Syv måneder senere gik han dog til bekendelse og førte politiet til de jordiske rester tilhørende moderen til to af hans fire børn.

Efter dommen er han blevet fyret som præst.

Ekstra Bladet har lavet en podcast i fire afsnit om drabet på Maria From Jakobsen. Gennem venner, naboer og familie fortælles historien om den 43-årige psykolog og hendes forsvinden, præstens forbrydelser og løgne. Og hvordan han i sidste ende alligevel blev fældet.

