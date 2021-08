Dræbte hustru, skjulte spor - og tog på arbejde

Først myrdede han sin hustru. Så brugte han hele dagen, aftenen og en del af natten på at lægge et røgslør ud og gemme hende af vejen. Og dagen efter tog sognepræst Thomas Gotthard så på arbejde i Ansgarkirken.

Her skulle han om tirsdagen tage sig af de sørgende til en afdød ved en bisættelsessamtale.

Det forklarede han selv i retten, da han i forgårs blev idømt 15 års fængsel ved en tilståelsessag.

Morderen havde ellers haft et travlt døgn, før han kom i kirke.

Mandag 26. oktober havde han som sædvanlig fri, og da Maria From Jakobsen kom hjem efter at have kørt børnene i skole lokkede han hende ud i haven. Her slog han hende bevidstløs med en sten, hvorefter han dækkede hendes næse og mund og holdt fast i flere minutter. Indtil hun døde.

Han klædte hende af, proppede hende i en stor, blå fodertønde og satte den ind i skuret.

Politifoto af Thomas Gotthard. Den ellers glatbarberede præst anlagde fuldskæg efter sin hustrus forsvinden. Efter anholdelsen tog han igen skægget af.

Løgnen om Marias forsvinden

Derefter startede en større indsats for at lægge et røgslør ud, som skulle få folk til at tro på hans løgn om, at Maria From Jakobsen var forsvundet frivilligt.

Blandt andet kørte han hendes bil til Brønshøj og sendte flere sms'er til hendes mobiltelefon, som han selv havde slukket. Da børnene om aftenen blev bekymrede, viste han dem en håndskrevet besked om, at deres mor var taget i sommerhus. Sedlen havde han narret hende til at skrive ugen før. Han fjernede også sommerhusnøglen.

Om aftenen, da børnene sov, læssede han så tønden på familiens trailer og kørte afsted mod en forladt bygning i Ølstykke. Her overhældte han tønden med de ætsende kemikalier.

Han lavede dog den fejl at hælde både saltsyre og kaustisk syre over sit offer. De to kemikalier er ætsende, men der er tale om en syre og en base, sammen annullerer de hinanden. Det vidste han ikke, da han igen satte kursen mod mod Frederikssund og var hjemme ved totiden om natten.

Dagen efter kørte han børnene i skole, inden han så fortsatte til Ansgarkirken og gennemførte samtalen. Efterfølgende meddelte han en kollega, at han måtte tage hjem, fordi han 'havde det dårligt'.

Derhjemme fortsatte røgsløret med at kontakte Maria From Jakobsens søster for at fortælle, at hans hustru var væk. Samme eftermiddag blev den 43-årige psykolog meldt savnet.

Først knap tre uger senere blev præsten anholdt efter at have haft rig mulighed for at slette sine spor. Alligevel klappede fælden altså til sidst.